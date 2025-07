Robert Dante Siboldi no pierde la ilusión tras empate ante Cruz Azul y quiere Liguilla con Mazatlán

Robert Dante Siboldi no pierde la ilusión. Tras el empate 0-0 entre Mazatlán FC y Cruz Azul en la jornada inaugural del torneo Apertura 2025, el técnico de los Cañoneros aseguró que su meta es clara: clasificar a la liguilla.

“Mauricio me pide 23 puntos, yo me puse 25 puntos, para no estar pensando en problemas como son las multas, en mi cabeza no me lo quita nadie de jugar una liguilla”, declaró.

Un empate valioso

A pesar de que Mazatlán rescató un punto ante uno de los equipos más fuertes del campeonato, Siboldi reconoció que el duelo fue complicado y evitó hacer un análisis profundo.

“Es difícil hacer un análisis futbolístico el día de hoy, nos enfrentamos a un gran equipo”, argumentó.

Elogios al Cruz Azul

El exentrenador de Cruz Azul no escatimó elogios hacia su antiguo club y no descartó que será un protagonista en el Apertura 2025 de la mano de Nicolás Larcamón.

“Por los jugadores y por el técnico que tienen, sin dudas son el rival a vencer. Es un equipo, y el cuerpo técnico es de primer nivel, serán un equipo protagonista”, finalizó.

