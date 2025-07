¿Limpia? Domènec Torrent sobre los extranjeros en Rayados: “No es fácil sacar gente”

Comenzar con el pie izquierdo el Clausura 2025 no sentó nada bien dentro de Rayados de Monterrey y tras ser goleado por Pachuca, en conferencia de prensa post partido, Domènec Torrent habló sobre su plantilla y los extranjeros que la conforman.

Domènc Torrent vive su primera temporada con Rayados | AP

El estratega de Monterrey respondió a los cuestionamientos sobre posibles refuerzos para Rayados, sin embargo el español aseguró que este es un panorama complicado para la institución, esto debido a que el club tiene los plazas de extranjeros llenos, por lo que todo apunta a que tendrá que adaptarse al plantel que tiene, que dicho sea de paso, es la segunda plantilla más cara de la Liga MX

“No es tan fácil sacar a gente, sobre todo... primero, Rayados tiene nueve extranjeros, tiene el cupo, todos con contrato y algunos largos, entonces, para sacar a uno no es tan fácil como cambiar cromos. (estampas) La gente se piensa: 'pues este no, pues agarramos al otro'. A partir de aquí yo soy un entrenador y me tendré que manejar con lo que al final tengamos en el plantel”, mencionó Torrent.