Sergio Ramos 'lanza burla' tras comentarios sobre supuesta lesión

Hace unos días, usuarios en redes y algunos medios de comunicación compartieron una imagen de Sergio Ramos tendido sobre el césped y tomándose la pierna durante un entrenamiento de Rayados, asegurando que se había lesionado.

Sin embargo, el propio futbolista español se encargó de desmentir estas versiones de una manera poco convencional.

Con un video publicado en sus redes sociales, el defensor 'se burló' de todos estos comentarios y mostró ante la cámara la "lesión" en su pierna.

Ramos en un entrenamiento de Rayados | X: @Rayados

En un tono sarcástico, Ramos hace un llamado a la audiencia a ver el golpe y se levanta el pantalón, pero lo único que se logra percibir es un tatuaje recordando el Mundial que ganó con España en 2010 y el músculo de su pantorrilla.

"Se me ha inflamado un poco después del golpe. Se me ha hinchado un poco ahí. Me voy a poner hielo", dijo entre risas.

¿Cuándo debuta Rayados en el Apertura 2025?

Monterrey jugará su primer partido este domingo cuando visiten a los Tuzos del Pachuca.

Tras su gran actuación en el Mundial de Clubes, Sergio Ramos apunta a ser un jugador clave en el esquema de Domenec Torrent y se espera que sea titular ante los hidalguenses.

