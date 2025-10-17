Puebla vs Tijuana EN VIVO Liga MX Jornada 13 Apertura 2025

Tras el parón por la Fecha FIFA de octubre, la Liga MX está de regreso con emociones recargadas y partidos decisivos en su recta final. La Jornada 13 del Apertura 2025 llega con tintes dramáticos para varios clubes que aún sueñan con la clasificación, y uno de los duelos más interesantes se disputará entre Puebla y Tijuana. Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la misma urgencia de sumar tres puntos.

El conjunto camotero vive un momento crítico. Con solo 5 puntos acumulados, el Puebla es el colero del torneo, pero matemáticamente aún conserva una pequeña esperanza de colarse al Play-In. La tarea, sin embargo, parece titánica: debe ganar sus cinco partidos restantes y esperar una serie de resultados favorables en otras canchas. La Franja sabe que este encuentro ante los Xolos es su primera gran Final del torneo.

Por su parte, Tijuana atraviesa una realidad completamente diferente. Con 20 unidades en su cuenta, los Xolos se mantienen en la sexta posición de la tabla, lo que les da acceso directo a la Liguilla por el título. No obstante, la competencia es feroz, y cualquier tropiezo podría enviarlos al Play-In, una zona donde ningún equipo quiere depender de la suerte. Por ello, los dirigidos por su entrenador buscarán mantener el paso firme que los ha caracterizado a lo largo del torneo.

El duelo, además, tiene un valor emocional especial. Puebla jugará uno de sus últimos compromisos como local en el Estadio Cuauhtémoc, escenario donde esperan brindarle una alegría a su afición antes de cerrar el torneo con tres de los próximos cuatro encuentros como visitante. Con el apoyo de su gente, el equipo buscará transformar su desesperación en una actuación heroica.

La Franja, entre la esperanza y la obligación

El panorama para el Puebla no es alentador, pero el futbol mexicano ha demostrado en múltiples ocasiones que las remontadas improbables son posibles. El cuadro poblano ha mostrado destellos de buen futbol, aunque la falta de contundencia y los errores defensivos lo han condenado en varios partidos. Ahora, el cuerpo técnico trabaja contrarreloj para recomponer el rumbo y evitar que la temporada termine antes de tiempo.

Del otro lado, Tijuana llega con confianza y una base sólida. Su equilibrio entre defensa y ataque ha sido una de sus mayores fortalezas, aunque el reto de jugar en el Cuauhtémoc siempre implica un desafío adicional. Los fronterizos saben que un triunfo los consolidaría como uno de los equipos más regulares del torneo, además de darles margen para planificar la recta final sin tanta presión.