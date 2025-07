Pumas no tiene cupo de extranjero para Keylor Navas; darían de baja a ‘estrella’ del club

La inminente llegada de Keylor Navas a Pumas significará un alivio en la portería para el conjunto auriazul, sin embargo, el arquero tico también ‘meterá en problemas’ al Club Universidad, pues no tienen cupo para registrar a otro extranjero.

Keylor Navas firmará con Pumas | MEXSPORT

No hay cupo para Navas

Ante la necesidad de registrar lo antes posible a Keylor Navas, Pumas tiene que dar de baja a uno de sus jugadores extranjeros para poder inscribir al tico y todo apunta a que el elegido podría ser Leo Suárez.

Por reglamento la Liga MX permite a todos los clubes inscribir a nueve futbolistas extranjeros en su plantilla y con las llegadas de Vite, Angulo y Ramsey los Pumas ya tienen todas las plazas ocupadas, por lo que al día de hoy Keylor Navas no podría ser registrado.

Leo Suárez no entra en planes de Pumas | IMAGO7

Leo Suárez borrado de Pumas

Tal y como lo adelantó RÉCORD en el mes de junio, Leo Suárez no entra en planes de Pumas para el Apertura 2025 y Efraín Juárez lo ha demostrado durante este comienzo de torneo, pues tiene completamente borrado al argentino.

Leo Suárez no solamente no tiene ningún minuto jugado en las dos jornadas disputadas hasta el momento del Apertura 2025, sino que el argentino no ha salida ni a la banca, pues Pumas no lo ha incluido en la convocatoria.

Extranjeros de Pumas previo a llegada de Keylor Navas

Rubén Duarte (España) Nathan Silva (Brasil) Álvaro Angulo (Colombia) José Caicedo (Colombia) Aaron Ramsey (Gales) Piero Quispe (Perú) Cocó Carrasquilla (Panamá) Leo Suárez (Argentina) Pedro Vite (Ecuador)

Pumas tiene plazas de extranjeros llenas | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNTOS TÍTULOS ACUMULA ANTONIO ‘TURCO’ MOHAMED CON EQUIPOS MEXICANOS?