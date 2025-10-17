Santos vs León: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J13 del Apertura 2025 de Liga MX?

El Apertura 2025 regresa después de la Fecha FIFA de octubre con un partido que puede definir mucho para los equipos involucrados, ya que por un lado aparece Santos Laguna, quienes están muy cerca de quedar eliminados debido a su mal paso, con su afición volcada en su contra ante la ausencia de buenos resultados de la mano de Alejandro Irraragorri Kalb.

Se enfrentan a León, que ha cambiado de técnico recientemente para tratar de salir del bache en el que los metió Eduardo Berizzo; el primer paso lo tendrán que dar en territorio lagunero.

Regresa la Liga MX | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos al partido de regreso en Liga MX?

Santos llega a este partido como el lugar 16 con solo 10 puntos, ha sido uno de los peores conjuntos del torneo y la muestra clara son las tres victorias, un empate y ocho derrotas con las que se maneja en el presente certamen. Como local no ha empatado, tiene tres victorias y tres derrotas únicamente.

Su último partido jugado en el torneo fue una derrota 3-0 en contra de América en el Estadio Ciudad de los Deportes; su último partido como local fue en la Jornada 10, cuando venció por la mínima a los Xolos de Tijuana del 'Loco' Abreu.

Los laguneros han recibido 21 goles con un contraste de solamente 13 anotados, dejándolos como uno de los equipos que marchan en la parte más baja de la tabla, con pocas posibilidades de meterse a la Liguilla, por ello, será de vital importancia sacar el resultado en casa.

Santos es uno de los últimos tres lugares | Imago7

De parte de León, por el momento son el lugar 12 de la competencia, Nacho Ambriz regresó recientemente como entrenador del equipo esmeralda y buscará revertir el mal funcionamiento que de momento los tiene con tres victorias, tres empates y seis derrotas, además de una diferencia goleadora negativa, anotando 12 goles y recibiendo 22.

El último partido que jugaron antes del parón por Fecha FIFA fue ante el campeón Toluca, quien los goleó a domicilio con un 2-4, el cual los dejó con muchas dudas de cara al final el torneo.

La presencia de James Rodríguez no ha sido suficiente para que el equipo de Ambriz remonte; sin embargo, el reencuentro del estratega mexicano con los laguneros podría significar el momento idóneo para escalar en la tabla de posiciones y aferrarse a una posible clasificación a Play In.

James Rodríguez anotó en el duelo ante Toluca | Imago7

¿Dónde ver el partido entre laguneros y esmeraldas?

Fecha : Sábado 18 de octubre

: Sábado 18 de octubre Sede : Estadio TSM Corona

: Estadio TSM Corona Horario : 5:00 PM

: 5:00 PM Dónde ver: Vix Premium

Carlos Acevedo recibió tres goles ante América | Imago7