¿Y esto? Insólita reacción de Alejo Irraragorri con la goleada de Santos

Después del cuarto gol, el presidente de Santos tuvo una rabieta

El joven presidente de Santos Laguna se lamentó con la derrota de su equipo
El joven presidente de Santos Laguna se lamentó con la derrota de su equipo | Captura
Mauricio Díaz Valdivia
21 de Septiembre de 2025

Santos Laguna fue goleado en casa por Atlético San Luis, por lo que las reacciones no se han hecho esperar; de hecho, la reacción más viral ha venido por parte de su presidente Alejandro Irraragorri Kalb, quien no ocultó su molestia por el bochornoso resultado como locales.

Balanta marcó el único gol de Santos | Imago7

El coraje de los malos resultados

Irraragorri estuvo presente en uno de los palcos del Estadio TSM, por lo que pudo ser testigo de la tremenda goleada que le propinaron a Santos en la Fecha 9. Desde los primeros goles, 'Alejo' ya se veía bastante molesto por la manera en que su equipo jugaba; sin embargo, el enojo más grande aún estaba por llegar.

Fue después del segundo gol de Joao Pedro cuando el presidente finalmente 'explotó', pues con el resultado completamente en contra después de darse el 1-4, Irraragorri se levantó de su asiento, caminó hacia dentro del palco e hizo algunos movimientos en su celular, lo que algunos apuntan será la destitución de Francisco Rodríguez.

Mal y de malas

Santos Laguna vive un mal momento, pues a pesar de no ser el último lugar de la tabla como lo llegó a ser en torneos anteriores, actualmente, se ubican en la posición 14 con solamente siete puntos, pero ha tenido seis derrotas, lo cual ha comenzado a desesperar a 'Alejo' en su primera gestión como presidente.

Ahora, en la jornada doble que se avecina en Liga MX, Santos recibirá a Xolos y posteriormente visitará a uno de los líderes del torneo, Rayados de Monterrey, buscando un 'renacer' en el certamen, con lo que probablemente sea un nuevo entrenador si es que Irraragorri así lo decide.

Rodríguez y Abascal saludándose antes de comenzar el encuentro | Imago7

