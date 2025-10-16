Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs Necaxa?

El futbol regresa al Estadio Universitario y la afición felina se prepara para una nueva noche de emociones. Este viernes 17 de octubre de 2025, los Tigres de la UANL recibirán al Necaxa en el ‘Volcán’, en el partido que abrirá la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo promete intensidad, contraste de realidades y mucho en juego para ambos equipos.

En partido | IMAGO7

Así llegan Tigres y Necaxa al encuentro

Tigres llega al compromiso con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación. Luego del empate 1-1 frente a Cruz Azul, los dirigidos por Guido Pizarro ocupan la quinta posición con 23 puntos, a solo un paso del liderato. En casa, los felinos han sido una fortaleza y buscarán aprovechar el apoyo de su afición para acercarse a la Liguilla de manera directa.

Por el lado contrario, Necaxa atraviesa un momento complicado en el torneo. Los Rayos vienen de caer ante Pachuca y se encuentran en la posición 16 con apenas nueve unidades. La necesidad de sumar es urgente si quieren mantener vivas sus aspiraciones de acceder al Play-In y evitar el fondo de la tabla.

Los seguidores podrán disfrutar del partido en televisión abierta por Azteca 7, así como en streaming a través de Caliente TV y la app de TV Azteca.

El enfrentamiento promete ser vibrante, con un Tigres decidido a imponer condiciones desde el inicio y un Necaxa dispuesto a pelear por cada balón. Los felinos, impulsados por su afición, buscarán prolongar su buena racha como locales, mientras que los Rayos intentarán sorprender en una de las canchas más complicadas del futbol mexicano.

En acción | IMAGO7

Más allá de los tres puntos, el duelo representa una oportunidad para que ambos equipos afiancen sus objetivos. Tigres quiere llegar a la recta final del torneo en zona de privilegio, y Necaxa necesita reencontrarse con la victoria para recuperar confianza y cerrar con dignidad la fase regular.

Con ingredientes de sobra —una gran afición, figuras reconocidas y un ambiente inmejorable—, el Tigres vs Necaxa pinta para ser uno de los partidos más atractivos de la Jornada 13. Un choque que promete espectáculo, goles y emociones desde el primer minuto en el ‘Volcán’.

¿Cuándo y dónde ver Tigres vs Necaxa?

Fecha: Viernes 17 de octubre

Hora: 21:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Universitario, Nuevo León

Transmisión: Azteca 7, App TV Azteca, Caliente TV

Necaxa y Tigres en partido | IMAGO7