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Sigue al AEK Athens vs Real Madrid en vivo

Champions LeagueAllwyn Arena
AEK AthensAEK Athens
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Real MadridReal Madrid
ResumenCobertura En Vivo

AEK Athenas vs Real Madrid EN VIVO Champions League J4 | Transmisión, goles y resultado

AEK Athenas vs Real Madrid EN VIVO Champions League J4 | Transmisión, goles y resultado
Ana Patricia Spindola Andrade
07:21 - 4 de noviembre de 2026

Actualizado a 08:03 - 4 de noviembre de 2026

AEK Athenas recibe a Real Madrid en la Jornada 4 de la Champions League

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Entre los resultados destacados del martes, estuvo la remontada de Manchester United, el cual finalmente volvió a ganar de la mano de Michael Carrick.

MANCHESTER UNITED VS AS ROMA

Matheus Cunha anota doblete para darle la victoria al Manchester United ante la Roma | AP
Matheus Cunha anota doblete para darle la victoria al Manchester United ante la Roma | AP

La Jornada 4 de la Fase de Liga de la Champions League continúa este miércoles y uno de los primeros equipos en salir a escena será Real Madrid, con su visita al OPAP Arena.

El partido está programado a las 11:45 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguirlo por Fox ONE.

Para más información, no te olvides de visitar nuestro sitio DÓNDE VER AEK VS REAL MADRID

Dónde ver AEK Atenas vs Real Madrid | RÉCORD

Buenos días, lectores de RÉCORD, les damos la bienvenida a la narracción minuto a minuto del partido entre AEK y Real Madrid.