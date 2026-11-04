Entre los resultados destacados del martes, estuvo la remontada de Manchester United, el cual finalmente volvió a ganar de la mano de Michael Carrick.
Sigue al AEK Athens vs Real Madrid en vivo
Champions League•Allwyn Arena
AEK Athenas vs Real Madrid EN VIVO Champions League J4 | Transmisión, goles y resultado
Ana Patricia Spindola Andrade
07:21 - 4 de noviembre de 2026
Actualizado a 08:03 - 4 de noviembre de 2026
AEK Athenas recibe a Real Madrid en la Jornada 4 de la Champions League
Filtrar por:
La Jornada 4 de la Fase de Liga de la Champions League continúa este miércoles y uno de los primeros equipos en salir a escena será Real Madrid, con su visita al OPAP Arena.
El partido está programado a las 11:45 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguirlo por Fox ONE.
Para más información, no te olvides de visitar nuestro sitio DÓNDE VER AEK VS REAL MADRID
Buenos días, lectores de RÉCORD, les damos la bienvenida a la narracción minuto a minuto del partido entre AEK y Real Madrid.