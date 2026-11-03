La actividad de Champions League sigue este miércoles con dos equipos que buscan ser protagonistas en el campeonato

El encuentro entre AEK Atenas vs. Real Madrid se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre de 2026 a las 11:45. Partido correspondiente a la 4.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por FOX + y FOX One.

El equipo Merengue buscará seguir con su gran momento y conseguir así otra victoria en su búsqueda de ganar títulos.

¿Cómo llegan ambos equipos?

AEK Atenas llega a este encuentro después de haber pasado auténticas calvarias desde su debut en la Champions League, cayendo goleado ante el Manchester City, de la misma forma a su visita al Shakhtar, pero con un buen debut ante el LASK Linz.

Con esos resultados, el Águila Bicéfala se encuentra en la posición veintisiete con una nueva jornada todavía por jugarse y con mucho que mejorar para los dirigidos por Marko Nikolić.

AEK Atenas en la J20 de la Superliga l X:AEK_FC_OFFICIAL

Por su parte, Real Madrid llega a este partido con paso perfecto en la Champions League: una victoria contundente ante Leipzig, un partidazo ante la Roma y un buen debut ante el Inter.

Con esos resultados, el equipo Blanco se encuentra en la quinta posición con una nueva jornada todavía por jugarse y con mucho que mejorar para los dirigidos por José Mourinho.

Diomande sigue en plan grande con el Real Madrid y marca otro golazo | AP

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación en el torneo.

¿Dónde ver AEK Atenas vs. Real Madrid?

El encuentro entre AEK Atenas vs. Real Madrid se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre de 2026 a las 11:45 en el OPAP Arena. Partido correspondiente a la 4.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por FOX + y FOX One.