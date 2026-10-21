Por su parte, Arsenal llega a este partido con con dos victorias ante Lille y Napoli, resultados que hacen que los dirigidos por Mikel Arteta estén en el octavo puesto, con un partido menos que PSG y Liverpool en lo más alto de la tabla.
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Champions League•Allianz Arena
Bayern Munich vs Arsenal EN VIVO: Transmisión, goles y resultado
Ana Patricia Spindola Andrade
08:25 - 21 de octubre de 2026
Actualizado a 08:31 - 21 de octubre de 2026
Los bávaros y los Gunners se enfrentan en la Jornada 3 de la Champions League en un partido de alto calibre
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Bayern Múnich llega a este encuentro después de haber empatado a tres ante Viking en un auténtico partidazo y un triunfo contundente por 5 a 0 ante el Bodø/Glimt. Con esos resultados, los Bávaros se encuentran en la posición doce con jornadas todavía por jugarse.
La actividad de la Jornada 3 de la Fase de la Liga en la Champions League continúa este miércoles y en el Allianz Arena se enfrentarán dos de los clubes que parten como candidatos al título: Bayern Munich y Arsenal.