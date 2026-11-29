Las Chivas Rayadas del Guadalajara tendrán su primera gran prueba si buscan pelear por el titulo del Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo de Gabriel Milito buscará remontar a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Akron, en el duelo correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final, mismo que estará disponible por las pantallas de Prime video a partir de las 19:07 (hora centro de México).