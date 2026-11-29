¿Cuál es el panorama de los equipos?
El Rebaño Sagrado es uno de los dos equipos de la parte alta de la tabla que tendrán que ‘remar contra corriente’ en su juego de Vuelta. El conjunto Rojiblanco cayó 2-1 ante los Tuzos gracias a las anotaciones de Oussama Idrissi; un autogol de Eduardo Gabriel dos Santos descontó para Chivas.
Si el equipo de la perla tapatía quiere avanzar a las Semifinales del Apertura 2026, tendrá que ganar por cualquier marcador. Por su parte, un empate con cualquier marcador y un triunfo pondrían al equipo de Benjamín Mora dentro de los mejores cuatro del semestre.