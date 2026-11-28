Dónde ver Chivas vs Pachuca: canales y horario del partido de la Vuelta de los Cuartos de Final de Liga MX

El Rebaño tendrá que rematar el marcador de 2-1 que consiguieron los Tuzos en el juego de ida en la cancha del Estadio Hidalgo

Las Chivas Rayadas del Guadalajara tendrán su primera gran prueba si buscan pelear por el titulo del Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo de Gabriel Milito buscará remontar a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Akron, en el duelo correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final, mismo que estará disponible por las pantallas de Prime video a partir de las 19:07 (hora centro de México).

¿Cuál es el panorama de los equipos?

El Rebaño Sagrado es uno de los dos equipos de la parte alta de la tabla que tendrán que ‘remar contra corriente’ en su juego de Vuelta. El conjunto Rojiblanco cayó 2-1 ante los Tuzos gracias a las anotaciones de Oussama Idrissi; un autogol de Eduardo Gabriel dos Santos descontó para Chivas.

Si el equipo de la perla tapatía quiere avanzar a las Semifinales del Apertura 2026 tendrán que ganar por cualquier marcador. Por su parte, un empate con cualquier marcador y un triunfo pondrían al equipo de Benjamín Mora dentro de los mejores cuatro del semestre.

Fernando Hernández amonestando a un jugador en el Chivas vs Pachuca | MEXSPORT

¿Cómo llega Chivas?

El Rebaño llega como dueño de la punta de la tabla general, esto después de una Jornada 17 dramática, pues tres equipos llegaban con la oportunidad de ser líderes y dos de ellos se enfrentaron en la última fecha (Chivas y Cruz Azul).

Los pupilos de Milito derrotaron a Cruz Azul en el Akron 1-0, cerrando así una marca de cuatro triunfos y solo una derrota en sus últimos cinco partidos de fase regular, llegando a los 33 puntos, estos derivados de nueve triunfos, seis empates y dos derrotas.

Bryan González tras gol de Chivas vs Pachuca | IMAGO7

¿Cómo llega Pachuca?

Tras un complicado arranque de torneo, el equipo de Hidalgo logró retomar el equipo, aunque cerrando de manera completa el certamen, ya que disputo junto con otros cuatro equipos el último boleto a la Liguilla del balompié nacional.

Pachuca cerró el torneo con 25 puntos (empatando con Tijuana y Santos), sin embargo, la diferencia de goles fue la que puso a los Tuzos dentro de las eliminatorias. En sus últimos cinco partidos lograron una marca de cuatro triunfos y solo una derrota. El último compromiso de fase regular terminó en un triunfo de 2-0 en casa sobre los Diablos Rojos del Toluca.

FECHA: domingo 29 de noviembre

HORA: 19:07 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Akron, Guadalajara

Transmisión: Prime Video