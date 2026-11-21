Rayados afrontará este sábado una última prueba en la fase regular del Apertura 2026, cuando visite a Pumas en Ciudad Universitaria, con el objetivo de asegurar su clasificación a la Liguilla. El Monterrey depende de sí mismo para meterse entre los ocho mejores del torneo, por lo que un triunfo ante los universitarios le garantizará su presencia en los Cuartos de Final.

La Pandilla sabe que una victoria será suficiente para amarrar su boleto, sin embargo, un empate o una derrota complicaría el panorama para los albiazules.

El conjunto dirigido por Matías Almeyda buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita dejar atrás las irregularidades que ha tenido a lo largo del torneo y llegar con mayor confianza a la Fiesta Grande.

Además, el duelo ante Pumas representa una oportunidad para confirmar su lugar entre los clasificados y evitar complicaciones en una jornada donde varios equipos todavía pelean por su boleto.