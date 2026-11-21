Pumas vs Rayados EN VIVO Liga MX Apertura 2026: transmisión, estadísticas y horario
Actualizado a 19:20 - 21 de noviembre de 2026
Sigue todas las emociones de uno de los duelos más importantes de cara a Liguilla
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¡SIN OPORTUNIDAD!
Pumas queda eliminado de Liguilla tras los resultados de la última jornada del Apertura 2026
El árbitro da inicio al encuentro.
Rayados afrontará este sábado una última prueba en la fase regular del Apertura 2026, cuando visite a Pumas en Ciudad Universitaria, con el objetivo de asegurar su clasificación a la Liguilla. El Monterrey depende de sí mismo para meterse entre los ocho mejores del torneo, por lo que un triunfo ante los universitarios le garantizará su presencia en los Cuartos de Final.
La Pandilla sabe que una victoria será suficiente para amarrar su boleto, sin embargo, un empate o una derrota complicaría el panorama para los albiazules.
El conjunto dirigido por Matías Almeyda buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita dejar atrás las irregularidades que ha tenido a lo largo del torneo y llegar con mayor confianza a la Fiesta Grande.
Además, el duelo ante Pumas representa una oportunidad para confirmar su lugar entre los clasificados y evitar complicaciones en una jornada donde varios equipos todavía pelean por su boleto.
El Monterrey tiene en sus manos la posibilidad de cumplir con el objetivo de avanzar a la Liguilla, pero deberá hacerlo en una de las plazas más complicadas del futbol mexicano, ante unos Pumas que también llegan con aspiraciones y que buscarán cerrar el torneo con una victoria frente a su afición.
¡Monterrey, con bajas ante Pumas!
El equipo dirigido por Matías Almeyda logró recuperar algunos jugadores, sin embargo, también perdió otros cuantos.
Aquí los detalles:
Los equipos que buscan un lugar en Liguilla
Todavía hay varios equipos que buscan su lugar en la Fiesta Grande. Tanto Pumas como Rayados están en esa litas
¿Dónde ver Pumas vs Rayados?
Uno de los partidos más importantes para conocer a un invitado a la Fiesta Grande se definirá en Ciudad Universitaria.
Aquí los detalles: