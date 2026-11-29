¿Por dónde ver el Cruz Azul vs León?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Banorte a las 21:00 (hora centro de México) y que estará disponible por las pantallas de TUDN y VIX.
Aquí los detalles:
Actualizado a 15:39 - 29 de noviembre de 2026
La Máquina llega con pie y medio en las Semifinales del Apertura 2026; la Fiera necesita una ‘hazaña’ si busca seguir adelante
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El partido se llevará a cabo en el Estadio Banorte a las 21:00 (hora centro de México) y que estará disponible por las pantallas de TUDN y VIX.
Aquí los detalles:
la Máquina es el equipo que llega con más ventaja su partido en casa. Los Celestes se impusieron con un contundente 4-0 en una lluviosa noche en el Estadio de León, con tantos de Jose Paradela, Nico Ibáñez y Gabriel Fernández.
Al Cruz Azul le basta con un triunfo, cualquier empate o hasta alguna derrota menos a los cuatro goles (0-4, 1-5, 2-6). Para León no hay más, tiene que realizar una proeza de manera histórica, pues deben meterse a la casa del actual campeón y clavarle mas de cuatro goles y no recibir más.
Los dirigidos por Joel Huiqui llegan tras terminar la Fase Regular del Apertura 2026 como el segundo mejor equipo de la competencia con 32 puntos. Los pupilos de Joel Huiqui dejaron ir el liderato tras caer 1-0 en la cancha del Estadio Akron ante Chivas, en el último duelo de la Jornada 17.
León fue parte de los casi seis equipos que aun en la última jornada tenían posibilidades tanto de calificar a Liguilla como de quedar fuera de esta, pero afortunadamente una combinación de resultados los dejo como el séptimo mejor equipo de la Liga MX.