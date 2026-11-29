la Máquina es el equipo que llega con más ventaja su partido en casa. Los Celestes se impusieron con un contundente 4-0 en una lluviosa noche en el Estadio de León, con tantos de Jose Paradela, Nico Ibáñez y Gabriel Fernández.

Al Cruz Azul le basta con un triunfo, cualquier empate o hasta alguna derrota menos a los cuatro goles (0-4, 1-5, 2-6). Para León no hay más, tiene que realizar una proeza de manera histórica, pues deben meterse a la casa del actual campeón y clavarle mas de cuatro goles y no recibir más.

Los dirigidos por Joel Huiqui llegan tras terminar la Fase Regular del Apertura 2026 como el segundo mejor equipo de la competencia con 32 puntos. Los pupilos de Joel Huiqui dejaron ir el liderato tras caer 1-0 en la cancha del Estadio Akron ante Chivas, en el último duelo de la Jornada 17.