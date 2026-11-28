Dónde ver Cruz Azul vs León: canales y horario del partido de la Vuelta de los Cuartos de Final de Liga MX

La Máquina llega con pie y medio en las Semifinales del Apertura 2026; la Fiera necesita una ‘hazaña’ si busca seguir adelante

Terminan las acciones de los Cuartos de Final de la Liga MX. Con tres equipos ya calificados, la Máquina de Cruz Azul tendrá que mantener su ventaja de 4-0 sobre los Esmeraldas de León en el juego de Vuelta, el cual llevará a cabo en el Estadio Banorte a las 21:00 (hora centro de México) y que estará disponible por las pantallas de TUDN y VIX.

¿Cuál es el panorama de ambos equipos?

A diferencia de las llaves pasadas, la Máquina es quizá el equipo que llega con más ventaja su partido en casa. Los Celeste se impusieron con un contundente 4-0 en una lluviosa noche en el Estadio de León, con tantos de Jose Paradela, Nico Ibáñez y Gabriel Fernández.

Para que Cruz Azul llegue hasta las Semifinales basta con un triunfo, cualquier empate o hasta alguna derrota menos a los cuatro goles (0-4, 1-5, 2-6). Para León no hay más, tiene que realizar una proeza de manera histórica, pues deben meterse a la casa del actual campeón y clavarle mas de cuatro goles y no recibir más.

Nico Ibáñez en celebración con Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

¿Cómo llega Cruz Azul?

La Máquina cerró la fase regular del Apertura 2026 como el segundo mejor equipo de la competencia con 32 puntos. Los pupilos de Joel Huiqui dejaron ir el liderato tras caer 1-0 en la cancha del Estadio Akron ante Chivas, en el último duelo de la Jornada 17.

Sin contar el partido de ida ante León, Cruz Azul llega con un racha de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, siendo uno de los más consistente del semestre, ya que en todo el torneo sumó 10 triunfos, dos empates y cinco derrotas.

José Paradela en celebración con Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

¿Cómo llega León?

Los Panzas Verdes fueron parte de los casi seis equipos que aun en la última jornada tenían posibilidades tanto de calificar a Liguilla como de quedar fuera de esta, pero afortunadamente una combinación de resultados los dejo como el séptimo mejor equipo de la Liga MX.

Durante el Apertura 2026 la Fiera terminó con una racha de siete triunfos, cinco empates y cinco derrotas, dejando un total de 26 puntos, terminando con una marca de dos empates, una derrota y dos triunfos en sus últimos cinco juegos, siendo su último compromiso un triunfo sobre Santos 1-2.

FECHA: domingo 29 de noviembre

HORA: 21:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Banorte, CDMX

Transmisión: TUDN, VIX