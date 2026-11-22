Abelito revela qué pasó con la denuncia de su mamá contra Naim Darrechi

Abelito confirmó que la denuncia de su mamá contra Naim Darrechi continúa en proceso. / Especial

La denuncia presentada por Cristina Romero continúa en proceso; el influencer aseguró que su familia espera avances de las autoridades y confía en su equipo legal

El influencer Abelito confirmó que la denuncia que su mamá, Cristina Romero, interpuso contra Naim Darrechi continúa vigente y que el procedimiento legal todavía no tiene una resolución definitiva.

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Durante una entrevista para el programa Hoy, el exparticipante de La Casa de los Famosos México habló sobre el caso y explicó que, por ahora, su familia no tiene información sobre nuevos avances, por lo que espera que las autoridades y sus abogados den seguimiento al asunto.

“El proceso no ha terminado. Sigue, sigue en pie, sigue ahí en proceso”, expresó Abelito al ser cuestionado sobre la situación legal.

¿Por qué Cristina Romero denunció a Naim Darrechi?

La polémica comenzó durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebrada el 27 de septiembre de 2026 en el centro nocturno El Palomazo, en el Estado de México.

De acuerdo con la denuncia, Cristina Romero habría sido víctima de presuntos tocamientos y roces físicos sin su consentimiento mientras se encontraba en la pista de baile.

Además de Naim Darrechi, en el señalamiento también aparecen el modelo argentino Agustín Fernández y el creador de contenido Luis Eduardo Guillén, quien habría grabado parte de lo ocurrido.

Tras la difusión de videos del festejo, la mamá de Abelito decidió acudir ante las autoridades para iniciar un procedimiento legal.

Naim Darrechi fue señalado por un video de la fiesta de Abelito / Especial

Abelito lamenta las burlas contra su mamá

El influencer también habló sobre los comentarios que surgieron en redes sociales después de que se conoció la denuncia. Señaló que algunas personas llegaron a asegurar que su familia buscaba obtener beneficios económicos o monetizar la polémica.

Sin embargo, Abelito rechazó esas versiones y aseguró que ni él ni su mamá habían buscado hacer pública la situación inicialmente.

También reconoció que le afecta ver a Cristina Romero involucrada en esta controversia y aseguró que prefiere mantenerse al margen mientras sus representantes legales trabajan en el caso.

¿Qué ha dicho Naim Darrechi sobre la denuncia?

Por su parte, Naim Darrechi ha ofrecido distintas versiones sobre lo ocurrido durante la celebración. En un primer momento reconoció que el baile había sido inapropiado y ofreció disculpas; posteriormente sostuvo que, desde su perspectiva, había percibido consentimiento por parte de Cristina Romero.

El creador de contenido español también confirmó que había recibido una notificación relacionada con el procedimiento legal y aseguró que tendría que atender los asuntos pendientes antes de regresar a México.

Hasta el momento, la denuncia continúa en proceso y no existe una resolución definitiva sobre las acusaciones. La familia de Abelito espera que las autoridades esclarezcan lo sucedido y determinen las responsabilidades correspondientes.