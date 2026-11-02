Josh Jacobs fue ingresado a la cárcel del condado de Brown | AFP | AFP

Jacobs se declaró sin impugnar el 10 de septiembre los cargos menores de agresión y daños criminales a la propiedad derivados de un altercado en mayo

Los abogados de Josh Jacobs, corredor de los Packers de Green Bay, afirman que cuenta con un “sustancial conjunto de pruebas tangibles” que refutan las acusaciones que tres mujeres hicieron en su contra mientras la policía investigaba su caso de agresión.

Jacobs se declaró sin impugnar el 10 de septiembre los cargos menores de agresión y daños criminales a la propiedad derivados de un altercado en mayo con su entonces novia, quien dijo que él la arrojó al suelo. En respuesta a una solicitud de registros públicos, el Departamento de Policía de Hobart-Lawrence (Wisconsin) divulgó registros de su investigación la noche del viernes que incluían los relatos de otras tres mujeres que denunciaron acusaciones similares de años anteriores.

Josh Jacobs, corredor de los Packers | AP

Jacobs, tras pasar los primeros seis partidos de la temporada en la lista de exención del comisionado, que le impedía jugar o entrenar, regresó para participar en los dos últimos partidos de los Packers. La NFL ha dicho que su investigación sobre Jacobs continúa, lo que significa que aún podría estar sujeto a más medidas disciplinarias por parte de la liga.

Los abogados de Jacobs —David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld y Clarence F. Duchac III— emitieron un comunicado el sábado en el que señalaron que la oficina del fiscal de distrito del condado de Brown había tenido “estas acusaciones no corroboradas, antiguas y previamente no denunciadas durante meses”. Emitieron otro comunicado el domingo con más detalles.

Josh Jacobs, corredor de los Packers | AP

¿Cómo respondieron los abogados de Jacobs?

“Josh asumió la responsabilidad por lo ocurrido en mayo”, manifestaron los abogados. “Llegó a un acuerdo con los fiscales por dos delitos menores, y está cumpliendo con los requisitos del tribunal.

“Los tres relatos son antiguos, son de oídas y se desmienten con facilidad, y aun así la policía los divulgó a los medios sin ninguna investigación para determinar si eran precisos o si se contradecían por pruebas. Josh los está respondiendo en detalle debido a una campaña en su contra que está ocurriendo, y que amenaza injustamente su carrera”.

Marshawn Lloyd y Josh Jacobs | AP

Los abogados de Jacobs indicaron que una de las tres mujeres presentó una denuncia ante la NFL, que la revisó y decidió que no se justificaba tomar medidas. Señalaron que Jacobs “ha conservado pruebas que respaldan sus versiones y la decisión de la NFL”.