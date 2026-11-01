Lamar Jackson necesita en el pulgar y podría perderse el resto de la temporada

Lamar Jackson estará fuera por mucho tiempo más | AP

El quarterback de los Ravens tiene un problema más fuerte de lo esperado de cara al resto de los partidos

Lamar Jackson necesitará cirugía por una lesión en el pulgar que sufrió en la primera jugada ofensiva del encuentro de los Ravens de Baltimore el domingo contra los Bills de Buffalo, y la lesión podría poner fin a su temporada, dijo el entrenador de los Ravens Jesse Minter.

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Lamar fuera por más tiempo

“Eso será un asunto de cirugía. Irá a la lista de lesionados”, dijo Minter. “Es una situación difícil”.

Jackson se lesionó en su primer juego como titular después de perderse tres partidos por una lesión de tobillo, mientras retrocedía para pasar y desviaba un intento de pase hacia Zay Flowers. El dos veces MVP no pudo completar el movimiento de seguimiento porque su mano derecha golpeó el brazo del cazamariscales Greg Rousseau.

Lamar Jackson recibe una tacleada en el partido de Ravens ante Titans en la NFL | AP

Jackson caminó fuera del campo inmediatamente y pareció estar señalando el pulgar. Se arrodilló antes de llegar a la banda.

Tyler Huntley asumió el mando antes de lesionarse un dedo del pie en el segundo cuarto, lo que llevó a que los Ravens tuvieran que recurrir al mariscal de campo de emergencia Joe Fagnano. Baltimore perdió 36-10 para caer a una marca de 4-4.