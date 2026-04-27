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Futbol

¡Adiós al torneo regular! Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026 en Liga MX

El equipo del Pacífico dejará de existir para convertirse en Atlante
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:49 - 26 abril 2026
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El Clásico Capitalino es el partido de mayor morbo, pero los duelos que han quedado definidos no son para nada menores

Ha terminado el torneo regular de la Liga MX, a tan solo menos de dos meses de la Copa del Mundo, la cual de cierta forma afectará a algunos de los equipo implicados en la 'Fiesta Grande'.

Después de algunos años, esta será la primera vez que la Liguilla se juegue con solo ocho equipos, ya que el tiempo no será suficiente para jugar ni Play In, Repechaje o algo similar. Los equipos eliminados son: Tijuana, León, Querétaro, Juárez, Monterrey, Atlético San Luis, Necaxa, Mazatlán, Puebla y Santos Laguna, pero los duelos que han quedado confirmados son los siguientes:

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

Cruces de Liguilla en el Clausura 2026

El primero de los cruces que se han confirmado para esta Liguilla es Pumas enfrentando a América, el líder contra el último que entró a la Fiesta Grande; el juego de Ida se jugará en el Estadio Banorte, mientras que la Vuelta tendrá lugar en el Olímpico Universitario.

Chivas quedó como segundo lugar después de haber perdido el liderato en el final del torneo, por lo que se enfrentará a Tigres, quienes quedaron en séptimo lugar luego de un turbulento torneo; la Ida se jugará en el Estadio Universitario, mientras que la Vuelta estará jugándose en el Estadio Akron, próximo inmueble mundialista.

Cruz Azul con su última victoria ante Necaxa ha logrado terminar como el tercer lugar de la competencia y, ahora de la mano de Joel Huiqui será el rival de Atlas, con el juego de Ida disputándose en el Estadio Jalisco, pero la Vuelta regresando al Estadio Banorte.

Tigres goleó Chivas en el duelo del torneo regular | IMAGO7

El último duelo que se ha conformado para esta Fase Final será Toluca en contra de Pachuca, es decir, el bicampeón, que quedó como quinto.

Antecedentes del Clausura 2026

Pumas y América se enfrentaron en la Jornada 12 del campeonato, con la victoria entregada a favor de los Universitarios con un gol polémico de penal anotado por Robert Morales; en cuanto a Chivas y su rival, los Tigres vencieron en su estadio, donde se jugará la Vuelta, el resultado fue 4-1 a favor de los de Guido Pizarro.

El Cruz Azul vs Atlas fue un partido de la Jornada 2, con resultado a favor de La Máquina con un 2-0 final; mientras que del lado del Pachuca vs Toluca, fue un partido que terminó 1-1 en la misma jornada en la que se llevó a cabo el Clásico Capitalino.

Los Diablos buscarán ser tricampeones | IMAGO7
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