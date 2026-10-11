Una selfie con un futbolista terminó convirtiéndose en un severo castigo para un aficionado de apenas 13 años. El menor invadió la cancha durante el partido entre Países Bajos y Alemania, correspondiente a la UEFA Nations League, para tomarse una fotografía con Tijjani Reijnders, pero su acción tuvo consecuencias que van mucho más allá de abandonar el terreno de juego.

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, la Real Asociación Neerlandesa de Futbol (KNVB) determinó imponerle cinco años de veto para asistir a partidos de futbol profesional en los estadios de Países Bajos. Además, el adolescente deberá pagar una multa de 100 euros, mientras que las autoridades deportivas analizan la posibilidad de reclamar otros gastos a sus padres.

¿Cómo fue la invasión de cancha para tomarse una selfie con Tijjani Reijnders?

El incidente ocurrió en Ámsterdam, durante la segunda mitad del encuentro entre Países Bajos y Alemania, que terminó con un empate 1-1. En los últimos minutos del partido, el joven aficionado ingresó al terreno de juego y se acercó peligrosamente al mediocampista neerlandés Tijjani Reijnders, con la intención de conseguir una fotografía junto al futbolista.

La situación estuvo cerca de terminar en un accidente, pues el terreno mojado provocó que el menor perdiera el equilibrio y resbalara hacia el jugador. Sin embargo, aprovechó el momento para tomarse una selfie con el integrante de la selección neerlandesa antes de que el personal de seguridad interviniera para retirarlo de la cancha.

Tijjani Reijnders anota | x: @Al-Qadisiyah

Aunque el objetivo del adolescente era llevarse un recuerdo del encuentro internacional, su comportamiento representó una infracción a las normas de seguridad. La invasión de campo no solamente interrumpió el desarrollo normal del evento, sino que también implicó un riesgo para el propio aficionado y para los protagonistas del partido.

¿Por qué recibió cinco años de castigo sin entrar a estadios?

La KNVB justificó la sanción al señalar que el castigo corresponde a las disposiciones establecidas para este tipo de infracciones durante la temporada 2026-2027. De esta manera, el joven no podrá asistir durante cinco años a partidos de futbol profesional en los estadios neerlandeses y también tendrá que cubrir una multa de 100 euros.

El caso no termina con la prohibición de acceso y la sanción económica. Según los reportes, el organismo también analiza si procede reclamar a los padres del menor posibles costos adicionales derivados del incidente, además de eventuales consecuencias relacionadas con las disposiciones de la UEFA.

Xavi Hernández, entrenador de Países Bajos | AP