Aficionados del Inter Miami y Lionel Messi revientan a Germán Berterame por garrafal falla que costó la eliminación

El conjunto de la Pulga buscó en toda la segunda mitad empatar el partido

Inter Miami quedó eliminado de los Playoffs de la MLS tras caer en el segundo encuentro de la serie frente al Columbus Crew. Germán Berterame se convirtió en uno de los principales señalados por los aficionados de Las Garzas luego de desperdiciar una oportunidad de gol que pudo cambiar el rumbo de la eliminatoria.

El conjunto encabezado por Lionel Messi buscó durante todo el compromiso la anotación que le permitiera mantener con vida sus aspiraciones de conquistar el título. Incluso, el astro argentino generó una asistencia para Casemiro, aunque la acción quedó invalidada por una posición adelantada del brasileño.

Lionel Messi en los playoffs con Inter de Miami | AP

Así fue la increíble falla de Germán Berterame ante Columbus Crew

Una de las oportunidades más claras para el Inter Miami llegó al minuto 83, cuando Telasco Segovia encontró completamente desmarcado a Germán Berterame frente a la portería defendida por Patrick Schulte.

El delantero naturalizado mexicano remató de cabeza, pero mandó el balón por encima del travesaño, pese a encontrarse en una posición favorable para marcar. La anotación pudo mantener las aspiraciones del conjunto de Florida de llevar la eliminatoria a un tercer compromiso.

Inter Miami no consiguió recuperarse del error y consumó su eliminación de los Playoffs de la MLS. La falla del exdelantero de Monterrey rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los aficionados del conjunto estadounidense manifestaron su inconformidad con el atacante.

Aficionados del Inter Miami arremetieron contra Germán Berterame

Tras el silbatazo final, los seguidores de Las Garzas cuestionaron el desempeño del seleccionado mexicano. Las críticas no se limitaron a la oportunidad desperdiciada frente al Columbus Crew, sino también a la irregularidad que, a consideración de los aficionados, mostró durante la temporada.

“Uno de los peores definidores en la historia del futbol. Ha fallado así todo el año” y “Me pregunto cómo algunos jugadores siguen jugando al futbol profesional”, fueron algunos de los comentarios publicados en redes sociales tras la eliminación del equipo de Lionel Messi.