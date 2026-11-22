El argentino lanzó un balón al rostro de un contrincante durante el partido entre Inter Miami y Columbus Crew

Una vez más, la polémica envuelve a Lionel Messi. El futbolista argentino protagonizó un momento de tensión luego de discutir y lanzarle un balón a Gonzalo Tapia durante el duelo entre Inter Miami y Columbus Crew, correspondiente a la primera ronda de los Playoffs de la MLS, en el que Las Garzas cayeron por marcador de 3-0.

¿Qué pasó con Messi y Tapia?

Durante el cierre de la primera parte del encuentro, el argentino mostró su frustración por el resultado adverso. En una disputa cerca del mediocampo, el atacante intentó reanudar el juego mediante un saque de banda; sin embargo, Tapia se colocó frente a él para impedir la continuidad de la acción.

La situación molestó tanto a Messi que terminó por lanzar el balón contra el rostro de su rival. Tras recibir el impacto, Tapia cayó de inmediato al césped, mientras sus compañeros corrieron a defenderlo y reclamaron al árbitro que mostrara la tarjeta roja al futbolista argentino.

CAPTURA DE PANTALLA

Allen Chapman, árbitro central del partido, hizo caso omiso de las protestas y consideró que la acción de Leo no ameritaba la expulsión. La decisión molestó al banquillo visitante y rápidamente le dio la vuelta al mundo, pues este tipo de comportamientos suelen generar fuertes reclamos y, en determinadas circunstancias, pueden derivar en una tarjeta roja.

La jugada también provocó cuestionamientos sobre el criterio arbitral, ya que el contacto con el balón dirigido al rostro de un adversario fue evidente. Sin embargo, Messi pudo continuar en el encuentro, pese a las peticiones de los futbolistas del Columbus Crew para que abandonara el terreno de juego.

¿Cuándo es el juego de vuelta?

Lionel Messi y el Inter Miami tendrán que luchar contra corriente, pues visitarán el ScottsMiracle-Gro Field, fortaleza del Columbus Crew, para intentar revertir el marcador y, por qué no, soñar con una histórica remontada que les permita mantenerse con vida en los Playoffs de la MLS.

El duelo entre Columbus Crew e Inter Miami está programado para el viernes 27 de noviembre, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), y estará disponible a través del MLS Season Pass de Apple TV.