Alan Ruschel, sobreviviente de la tragedia que vivió el Chapecoense, se despide del futbol con emotivo gesto de su afición

Ruschel saluda a la gente en su regreso a las canchas | ESPECIAL

El jugador del Juventude fue vitoreado en la previa del juego ante Botafogo-SP

La historia de Alan Ruschel tuvo un cierre tan especial como el camino que recorrió para mantenerse dentro del futbol profesional. El lateral brasileño puso fin a su carrera como futbolista este 14 de noviembre, durante el encuentro entre el Juventude y Botafogo-SP, correspondiente a la última jornada de la Serie B de Brasil.

A sus 37 años, el defensor recibió una despedida inolvidable en el estadio Alfredo Jaconi, donde los aficionados lo llevaron en hombros y lo recibieron entre aplausos y cánticos antes de su último compromiso como profesional.

La imagen de Ruschel en brazos de los seguidores del conjunto brasileño se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada. El futbolista, visiblemente agradecido por las muestras de cariño, tuvo un reconocimiento especial por parte de una afición que valoró su entrega y trayectoria con la institución.

¿Chapecoense vuelve a la Serie A?

Su despedida también estuvo acompañada por un ambiente de celebración, pues el Juventude tenía la posibilidad de cerrar la temporada consiguiendo su regreso a la máxima categoría del futbol brasileño.

El encuentro tuvo un desenlace favorable para los locales, que se impusieron por 2-0 al Botafogo-SP gracias a las anotaciones de Fábio Lima y Raí Silva, ambas durante la segunda mitad.

De esta manera, el Juventude aseguró su regreso a la Serie A de Brasil, un año después de haber perdido la categoría. El resultado convirtió la despedida de Ruschel en una celebración todavía más significativa, al permitirle abandonar las canchas con un triunfo y un nuevo ascenso en su trayectoria.

El defensor tuvo la oportunidad de disputar sus últimos minutos como futbolista profesional al ingresar al terreno de juego al minuto 29 del segundo tiempo. Además, recibió el brazalete de capitán de manos de Rodrigo Sam, un gesto simbólico que reconoció su importancia dentro del equipo. Al finalizar el encuentro, Ruschel no pudo ocultar su emoción, agradeció a los aficionados y compartió la celebración con sus compañeros, su esposa y sus dos hijos.

Banderas del Chapecoense | AP

Sobreviviente del Chapecoense

Cabe mencionar que, Ruschel formaba parte de la delegación del Chapecoense que viajaba hacia Medellín, Colombia, aquel 2016 para disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. El avión se estrelló antes de llegar a su destino, dejando un saldo de 71 personas fallecidas y solamente seis sobrevivientes. El lateral brasileño fue uno de los futbolistas que lograron sobrevivir a aquella tragedia, que conmocionó al mundo del deporte.

Después del accidente, Ruschel atravesó un largo proceso de recuperación física y emocional, con incertidumbre sobre la posibilidad de volver a caminar y, especialmente, de jugar futbol. Contra todos los pronósticos, consiguió regresar a las canchas en 2017.