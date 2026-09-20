El luchador semipesado mostró su dedo roto tras derrotar a Iwo Baraniewski

Las artes marciales mixtas son, por mucho, uno de los deportes más extremos del mundo, es por eso que tanto los atletas de alto nivel como los amateurs se juegan el todo por el todo desde que suben al octágono. UFC 331 demostró que cada vez que un peleador sube se arriesga a lo peor, y Alonzo Menifield fue el ejemplo.

Alonzo Menifield y su equipo | IG:@atomicalonzomenifield

¿Qué le pasó a Menifield?

Durante uno de los combates de la cartelera estelar, Alonzo Menifield se enfrentó a Iwo Baraniewski, combate que terminó en una victoria del estadounidense por decisión dividida. Sin embargo, más allá del triunfo, lo que llamó la atención fue la lesión del ganador.

Tras darse a conocer las tarjetas de los jueces y hacerse oficial la victoria de Menifield, las cámaras captaron que su pulgar izquierdo mostraba sangrado y una posición antinatural, por lo que de inmediato le pidieron que mostrara a las cámaras lo que ocurría.

La arena se estremeció cuando el estadounidense presumió una herida expuesta en el pulgar, donde se apreciaba parte de su tejido y un prominente sangrado, además de mostrar una evidente expresión de dolor.

CAPTURA DE PANTALLA

A pesar de la lesión, Menifield consiguió completar los tres asaltos y llevarse la victoria en las tarjetas de los jueces. El momento dejó claro el desgaste físico al que pueden llegar los peleadores durante una contienda, incluso cuando la lesión no es evidente hasta el final del combate.

Tras llevarse la victoria, el estadounidense se fue de inmediato a los vestidores para poder recibir atención médica. Por otro lado, aunque Baraniewski se fue con la derrota, no recibió un castigo de tal magnitud, algo que pocas veces es visible dentro de la jaula.

¿Por qué pudo seguir peleando Menifield?

Según las reglas de UFC, un peleador puede continuar luchando siempre y cuando pueda utilizar y manipular sus extremidades y la lesión no impida que pueda seguir compitiendo. En este caso, Menifield pudo completar el combate pese al problema en su pulgar.

Por su parte, no hubo sanción para Baraniewski, ya que la lesión se dio de manera accidental y no como consecuencia de una acción intencional. De esta forma, el estadounidense terminó la pelea, consiguió el triunfo y posteriormente tuvo que recibir atención médica por la lesión que sufrió durante el enfrentamiento.