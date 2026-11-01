"Antes de que nos olviden": Irapuato lanza mensaje en plena celebración de Día de Muertos

La Trinca utilizó el éxito de los Caifanes en su partido de la Liga Premier de México

¿Coincidencia o sólo homenaje? "Antes de que nos olviden" se convirtió en uno de los grandes éxitos de los Caifanes, incluida en su aclamado "El Diablito", canción que ha perdurado en generaciones. En el último partido del Irapuato en la Liga Premier, la Trinca utilizó dicha melodía para antes de su partido ante Deportiva Venados, en una celebración para el Día de Muertos, ¿o tal vez para los clubes de divisiones inferiores en México?

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Club Irapuato consiguió su novena victoria consecutiva tras derrotar 2-1 a Deportiva Venados en el Estadio Sergio León Chávez. Jacobo Alatorre marcó el gol del triunfo en tiempo agregado, en un encuentro que permitió a la Trinca Fresera mantener su invicto tanto en casa como de visitante.

El partido comenzó con oportunidades para ambos equipos, aunque los locales mostraron mayor iniciativa ofensiva. Las lesiones obligaron a realizar modificaciones tempranas, con las salidas de Alejandro Morales por Irapuato y José Rodríguez por Deportiva Venados. Al minuto 41, Néstor Díaz recibió tarjeta roja y dejó a los visitantes con diez futbolistas, aunque el marcador permaneció sin goles hasta el descanso.

Irapuato tomó ventaja, pero Deportiva Venados respondió

Durante el segundo tiempo, Irapuato aprovechó su superioridad numérica para generar oportunidades de peligro. Apenas al minuto ocho del complemento, los freseros estuvieron cerca de abrir el marcador con una serie de remates y rebotes dentro del área, pero la defensa visitante consiguió evitar la anotación.

La insistencia local finalmente encontró recompensa al minuto 83, cuando Tito García apareció para marcar el 1-0 y provocar el festejo de los aficionados presentes en el Sergio León Chávez. Sin embargo, Deportiva Venados reaccionó rápidamente y, apenas tres minutos después, Jayson Sosa consiguió el empate 1-1.

Gol de Irapuato | IMAGO7

Jacobo Alatorre apareció en tiempo agregado para darle el triunfo a Irapuato

Cuando el encuentro parecía encaminado a terminar con un empate, Jacobo Alatorre apareció al minuto 90+3 para marcar el 2-1 definitivo. El delantero fresero convirtió el gol que aseguró la novena victoria consecutiva de Irapuato y prolongó su racha invicta en el campeonato.

Los minutos finales también estuvieron marcados por la tensión dentro y fuera del terreno de juego. Se registraron expulsiones, incluida la del director técnico de Deportiva Venados, además de un altercado entre integrantes de ambos cuerpos técnicos que estuvo cerca de terminar en golpes.