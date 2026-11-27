De las telenovelas a vivir de préstamos: Actor de Televisa revela su crisis económica

Arturo Vázquez habló sobre las dificultades económicas que enfrenta por la falta de oportunidades laborales. / @televisa_espectaculos y @arturovazquezoficial

El hijo de Alberto Vázquez e Isela Vega reveló que la falta de oportunidades laborales lo ha llevado a depender del apoyo de amigos y familiares para salir adelante

A pesar de contar con más de cuatro décadas de trayectoria en el mundo del espectáculo, Arturo Vázquez atraviesa una crisis económica debido a la falta de oportunidades laborales en la televisión y el teatro.

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El actor y cantante de 62 años, recordado por su participación en distintas telenovelas de Televisa, reconoció que durante 2026 sus ingresos han disminuido considerablemente, al grado de tener que recurrir a préstamos de familiares y al apoyo de sus amigos para cubrir sus gastos.

Arturo Vázquez reconoce que vive de préstamos y ayuda de sus amigos

Aunque continúa buscando oportunidades en el medio artístico, el actor explicó que actualmente consigue trabajos esporádicos, principalmente pequeñas participaciones en series y otros proyectos.

"Tengo algunas escenas de una serie, una cosita por acá, otras por allá. Es bueno tener a alguien que te apoye. Siempre tuve a mi madre (Isela Vega) apoyándome, pero ahora que no está, se acabó ese apoyo", compartió.

Arturo Vázquez perdió el respaldo económico de su madre, Isela Vega. / RS

El artista también señaló que vive de apoyo de amigos y familia y aseguró que lleva un registro de sus deudas a lo cual agradeció la solidaridad de las personas que le han brindado ayuda durante esta etapa.

"Ahora que tengo 62 no tengo papel de nada, ni de jardinero ni de mensajero, no tengo un papel de nada. Es increíble, la gente me pregunta que de qué vivo, ¿de qué vivo?, De las ayudas de mis amigos, de préstamos con mis primos y de lo que pueda y como pueda", expresó.

Entre sus fuentes de ingresos también se encuentran algunas regalías, repeticiones de producciones a través de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y presentaciones en eventos privados, donde tiene oportunidad de trabajar como cantante.

¿Por qué Arturo Vázquez no le pide dinero a su padre?

Pese a ser hijo de uno de los cantantes más reconocidos de México, Arturo Vázquez aseguró que prefiere no solicitarle apoyo económico a su padre, pues considera que cada uno tiene sus propias responsabilidades familiares.

Sin embargo, manifestó su interés por volver a compartir escenario con Alberto Vázquez, tal como ocurrió alrededor de 2005, cuando participaba como telonero en sus conciertos.

Incluso, contempla la posibilidad de realizar un espectáculo musical bajo el nombre de 'Los Vázquez', aunque reconoció que su padre actualmente se encuentra disfrutando de su descanso y no tiene planes inmediatos de regresar a los escenarios.

El hijo de Alberto Vázquez continúa buscando oportunidades laborales. / RS

¿Quién es Arturo Vázquez y en qué telenovelas ha participado?