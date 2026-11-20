Así quedaron los cruces de Cuartos de Final de la UEFA Nations League

Ocho selecciones siguen en la pelea por el título de la UEFA Nations League

La UEFA Nations League ya conoce su camino rumbo a la siguiente ronda. Este viernes 20 de noviembre se realizó el sorteo de los cuartos de final, instancia en la que ocho selecciones buscarán mantenerse en la pelea por el campeonato europeo. Entre los enfrentamientos más atractivos destaca el choque entre Francia y España, dos de las principales potencias del futbol internacional.

Las otras seis selecciones clasificadas son Alemania, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Noruega, que también conocieron a sus respectivos rivales y el camino que deberán recorrer para llegar al Final Four de la competición.

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¿Cómo quedaron los Cuartos de Final de la UEFA Nations League?

El sorteo dejó cuatro enfrentamientos que prometen grandes emociones. Francia y España protagonizarán uno de los duelos más atractivos, en una nueva edición de su rivalidad después de encontrarse en las Semifinales del Mundial de 2026.

Por su parte, Portugal tendrá que medirse ante Países Bajos, mientras que Inglaterra se enfrentará a Noruega —un choque que vimos en los Cuartos de Final del Mundial 2026— en un choque que reunirá a dos selecciones con figuras importantes del futbol europeo. Finalmente, Alemania buscará avanzar ante Bélgica.

Así quedaron definidos los cruces:

Francia vs. España

Portugal vs. Países Bajos

Inglaterra vs. Noruega

Alemania vs. Bélgica

Francia consiguió un triunfo importante al superar 2-1 a Turquía | AP

Así quedó el camino rumbo al Final Four

Además de los enfrentamientos de Cuartos de Final, el sorteo también determinó cómo se conformarán las Semifinales de la UEFA Nations League.

El ganador de la serie entre Francia y España se enfrentará al vencedor de Portugal contra Países Bajos. Del otro lado del cuadro, Inglaterra o Noruega tendrán como posible rival a Alemania o Bélgica.

De esta manera, las llaves quedaron establecidas:

Primera semifinal: Ganador de Francia vs. España contra ganador de Portugal vs. Países Bajos.

Segunda semifinal: Ganador de Inglaterra vs. Noruega contra ganador de Alemania vs. Bélgica.

Jude Bellingham pide calma en el partido de Inglaterra vs. España | AP

¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final de la Nations League?

La UEFA Nations League regresará en marzo de 2027 para disputar esta ronda. Los partidos de ida están programados entre el 25 y el 27 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán del 28 al 30 del mismo mes.