¡Portugal vence a Gales en partidazo! Carlos Forbs firma el triunfo y los lusos se quedan con el liderato

a selección portuguesa se impuso 3-2 en Cardiff en un encuentro de cinco goles. Bruno Fernandes, Pedro Neto y Carlos Forbs marcaron para los visitantes

Portugal consiguió una victoria de 3-2 frente a Gales en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. En un encuentro lleno de emociones en el Cardiff City Stadium, los lusos tuvieron que remontar el marcador después de que el conjunto local tomara ventaja, pero Carlos Forbs apareció en la segunda mitad para asegurar los tres puntos y el primer lugar del Grupo D.

El equipo portugués se adelantó con un tanto de Bruno Fernandes, aunque David Brooks respondió rápidamente. Posteriormente, Sorba Thomas puso en ventaja a Gales y Pedro Neto igualó antes del descanso. En el complemento, Forbs marcó el gol definitivo y, pese a la expulsión de Neto al minuto 74, Portugal resistió para llevarse el triunfo.

Gales y Portugal protagonizaron un primer tiempo de ida y vuelta

El partido comenzó con intensidad y Portugal encontró la ventaja al minuto 11. João Neves aprovechó un error en la salida de Gales, recuperó el balón en zona ofensiva y asistió a Bruno Fernandes, quien definió para colocar el 1-0.

La respuesta de los locales llegó prácticamente de inmediato. Al 13', David Brooks aprovechó un balón que quedó dentro del área después de una intervención del arquero Diogo Costa y consiguió el empate para Gales.

La selección galesa no se conformó y encontró la remontada al minuto 40. Sorba Thomas condujo el balón desde campo propio, llegó hasta el área portuguesa y sacó un disparo cruzado que venció a Costa para el 2-1.

Sin embargo, la ventaja duró muy poco. Apenas tres minutos después, Pedro Neto apareció en el segundo poste para cerrar un centro de Francisco Trincão y establecer el 2-2 antes del descanso.

Pedro Neto celebra el gol ante Gales | AP

Carlos Forbs marcó el gol del triunfo y Pedro Neto fue expulsado

Para la segunda mitad, Portugal tomó mayor protagonismo y comenzó a generar peligro sobre la portería de Danny Ward. Pedro Neto estuvo cerca de marcar después de una buena jugada individual, pero su disparo terminó estrellándose en el poste.

El tanto de la victoria llegó al minuto 70. Un pase largo de Bruno Fernandes provocó una equivocación defensiva de Ben Cabango y Carlos Forbs aprovechó el espacio para controlar, entrar al área y definir con un disparo colocado. El atacante consiguió así su primer gol con la selección portuguesa.

La situación se complicó para los visitantes cuatro minutos después, cuando Pedro Neto recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a Portugal con 10 futbolistas. El extremo fue expulsado después de cometer dos infracciones en un corto lapso.

Gales intentó aprovechar la superioridad numérica durante el cierre del encuentro, pero no consiguió encontrar el empate. Portugal resistió la presión y conservó el 3-2 para cerrar la fase de grupos con una victoria.

Pedro Neto es expulsado en el Portugal vs. Gales | AP

¿Cómo quedaron Portugal y Gales en la Nations League?

Con este resultado, Portugal aseguró el primer lugar del Grupo D con 15 puntos, producto de cinco victorias y una derrota, y confirmó su clasificación a los cuartos de final de la competencia.