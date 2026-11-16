Brajan Gruda, jugador de Alemania, en festejo de gol ante Países Bajos | AP

Alemania, Suiza, Islandia y Eslovenia fueron los grandes protagonistas del día

La UEFA Nations League 2026 continuó su actividad este lunes 16 de noviembre con una jornada de diez encuentros entre selecciones europeas. Alemania protagonizó el resultado más destacado del día después de imponerse 5-0 a Países Bajos, mientras que Suiza también consiguió una victoria contundente frente a Escocia.

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El conjunto alemán dominó el marcador ante la selección neerlandesa y terminó con una diferencia de cinco anotaciones. Por su parte, Suiza derrotó 4-0 a Escocia, en otro de los encuentros que registraron una amplia diferencia entre ambos equipos.

Islandia también destacó durante la jornada al superar 3-0 a Luxemburgo, mientras que Eslovenia consiguió una victoria por el mismo marcador frente a Macedonia del Norte. Ambos combinados terminaron sus compromisos sin recibir anotaciones.

Florian Wirtz en celebración con la Selección de Alemania en la Nations League | AP

Alemania y Suiza protagonizan las goleadas de la Nations League

La Selección Alemana firmó la victoria más amplia de la jornada con su triunfo 5-0 sobre Países Bajos. Florian Wirtz destacó con un doblete, mientras que Derry Scherhant, Nico Schlotterbeck y Brajan Gruda completaron el marcador. Alemania consiguió sus cinco anotaciones entre los minutos 41 y 77 del encuentro.

Suiza también consiguió un resultado importante al derrotar 4-0 a Escocia, con anotaciones de Winsley Boteli, Alvyn Sanches y Zeki Amdouni, además de un autogol de Lewis Ferguson. Por su parte, Eslovenia venció 3-0 a Macedonia del Norte con dos goles de Sturm y uno de Zec.

Giorgos Masouras, jugador de Grecia, en festejo de gol ante Serbia | AP

En otros resultados, Estonia consiguió una victoria 2-1 sobre Bulgaria, mientras que Lituania se impuso por el mismo marcador ante Liechtenstein. Islas Feroe y Grecia también sumaron triunfos por la mínima diferencia frente a Moldavia y Serbia, respectivamente.

Por otro lado, Kazajistán y Eslovaquia repartieron puntos después de empatar 2-2, mientras que Gibraltar y Malta terminaron su enfrentamiento con igualdad 1-1. Estos fueron los únicos dos compromisos de la jornada que finalizaron sin un ganador.

Lituania vs Liechtenstein, UEFA Nations League | AP

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