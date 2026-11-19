La ceremonia tendrá lugar en Nyon, Suiza, donde las ocho selecciones clasificadas conocerán a sus rivales para la siguiente ronda del torneo europeo

El sorteo de los Cuartos de Final de la UEFA Nations League 2026-27 se celebrará este viernes 20 de noviembre a las 5:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse EN VIVO a través de UEFA.tv. La ceremonia tendrá lugar en Nyon, Suiza, donde las ocho selecciones clasificadas conocerán a sus rivales para la siguiente ronda del torneo europeo.

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Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Países Bajos, España y Noruega son las selecciones que consiguieron avanzar a esta instancia de la competición. Los ocho equipos buscarán superar las eliminatorias de marzo de 2027 para conseguir uno de los cuatro boletos disponibles para la fase final del certamen.

El sorteo determinará los cuatro enfrentamientos de Cuartos de Final, instancia que se incorporó al formato de la UEFA Nations League a partir de la edición 2024-25. Con este cambio, los mejores equipos de la fase de grupos deben superar una eliminatoria adicional antes de disputar el tradicional Final Four.

Jude Bellingham pide calma en el partido de Inglaterra vs. España | AP

¿Cómo será el sorteo de los Cuartos de Final de la UEFA Nations League?

El procedimiento estará dividido en dos bombos, con los cuatro líderes de grupo como cabezas de serie y los cuatro segundos lugares como posibles rivales. Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal estarán en el primer grupo, mientras que Bélgica, Países Bajos, España y Noruega integrarán el segundo.

Una de las principales restricciones del sorteo establece que dos selecciones que hayan compartido grupo durante la primera fase no podrán enfrentarse nuevamente en Cuartos de Final. De esta manera, la UEFA buscará establecer cuatro eliminatorias entre equipos que no se hayan medido previamente en la actual edición.

Jugadores de la Selección de Alemania en celebración en la UEFA Nations League | AP

Los encuentros se disputarán a ida y vuelta durante la Fecha FIFA de marzo de 2027. Las selecciones que terminaron como líderes de sus respectivos sectores tendrán la ventaja de disputar el partido de vuelta como locales, mientras que los cuatro ganadores conseguirán su clasificación a las Semifinales.

¿Cuándo se jugará la fase final de la UEFA Nations League 2026-27?

Los Cuartos de Final se celebrarán durante marzo de 2027, mientras que la fase final del torneo está programada del 9 al 13 de junio del mismo año. En esta última instancia participarán las cuatro selecciones que superen sus respectivas eliminatorias, con enfrentamientos de Semifinales y posteriormente el partido por el título.