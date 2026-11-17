VIDEO: El garrafal error del portero Hermansen que le costó la eliminación a Dinamarca ante Noruega

Erling Haaland en su anotación en el partido de Dinamarca contra Noruega | AP

Una falla del guardameta danés abrió la puerta a la remontada que comandó Erling Haaland con doblete

Con un doblete, Erling Haaland comandó la remontada de la Selección de Noruega ante Dinamarca, que quedó fuera de los Cuartos de Final de la UEFA Nations League. Sin embargo, fue Mads Hermansen quien se llevó los reflectores por su error en el primer tanto del delantero de Manchester City.

Corría el minuto 37 cuando el guardameta danés intentó burlar dentro del área a Martin Ødegaard. Sin embargo, el delantero de Arsenal le robó el esférico cerca de la línea de meta y perfiló a la portería desprotegida, donde dejó el esférico para Haaland, quien puso el 2-1 cinco minutos después de que le anularan un gol por una mano.

Gracias a ese tanto, Noruega acortó distancias antes del descanso, luego de que Dinamarca tomó una rápida ventaja en cuestión de cinco minutos con los goles de Rasmus Højlund (11') y Pierre-Emile Højbjerg (14') que prácticamente dejaba a los visitantes en la lona.

Hermansen volvió a fallar en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, los daneses pudieron mantener la ventaja, pero se desmoronaron en los minutos finales. Ahora sí fue Ødegaard quien pudo cantar el gol, luego de un rebote dentro del área. El arquero danés alcanzó a tocar el esférico, pero no lo atacó lo suficientemente bien y el balón se coló lentamente al fondo de la red al 83'.

Pierre-Emile Højbjerg en el partido de Dinamarca contra Noruega en la Nations League | AP

Con el empate, Dinamarca todavía tenía en la bolsa el boleto a Cuartos de Final. No obstante, en el tiempo de compensación, una mano dentro del área se sancionó como penal. Haaland no perdonó desde los once pasos y finiquitó la remontada que le dio la clasificación a Noruega.

¿Qué viene para Noruega y Dinamarca en la Nations League?

Con el triunfo, Haaland y compañía llegaron a nueve puntos, mismos que el conjunto danés. Sin embargo, como los noruegos ganaron los dos partidos en común, automáticamente se quedaron con la segunda posición del Grupo A4, detrás de la Selección de Portugal.

Ahora deberán esperar al sorteo del próximo viernes 20 de noviembre a las 5:00 horas (tiempo del centro de México) para conocer a su rival en Cuartos de Final. Además se definirán las eliminatorias de ascenso/descenso entre las Ligas A y B, y entre las Ligas B y C. Todos estos compromisos están programados para disputarse en marzo de 2027.