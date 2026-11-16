Grecia vence a Serbia; pero, Alemania y Países Bajos avanzan a Cuartos de Final por esta razón

Los tres equipos se quedaron con 11 unidades; sin embargo, así se clasificaron por la diferencia de goles

Grecia hizo su parte en la última jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, pero no fue suficiente para conseguir su boleto a los Cuartos de Final. La selección helénica derrotó 1-0 a Serbia gracias a una anotación de Giorgos Masouras.

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Sin embargo, la contundente victoria de Alemania por 5-0 sobre Países Bajos terminó por dejarla fuera de la clasificación, en un cierre dramático del Grupo A2, donde tres selecciones finalizaron con 11 puntos.

Grecia celebrando el gol ante Serbia en la última jornada de la UEFA Nations League | AP

El conjunto griego llegó a su compromiso con la obligación de conseguir los tres puntos y mantenerse atento a lo que sucediera en el enfrentamiento entre alemanes y neerlandeses.

Frente a Serbia, los dirigidos por Ivan Jovanović encontraron la anotación, por conducto de Giorgos Masouras, que necesitaban para cumplir con su parte del trabajo, aunque el resultado paralelo terminó convirtiéndose en el principal obstáculo para sus aspiraciones.

Jugadores de la Selección de Alemania en celebración en la UEFA Nations League | AP

¿Cómo quedó el Grupo?

El triunfo de Alemania por 5-0 sobre Países Bajos modificó por completo el panorama del Grupo A2, pues las tres selecciones terminaron igualadas con 11 unidades, aunque la diferencia de goles terminó favoreciendo a los alemanes y neerlandeses, dejando a Grecia en el tercer puesto.

De esta manera, el Grupo terminó con un triple empate de 11 puntos entre Alemania, Países Bajos y Grecia. Sin embargo, la diferencia de goles estableció el orden definitivo: los alemanes finalizaron como líderes con +8, los neerlandeses ocuparon el segundo lugar con +4 y los griegos quedaron relegados a la tercera posición con -4. Serbia terminó en el último puesto del sector.

Esta fue la goleada que le pesó a Grecia

La eliminación griega también estuvo marcada por el duro resultado que sufrió en la jornada anterior, cuando Países Bajos la derrotó por un contundente 7-0. Aquella goleada terminó pesando considerablemente en su balance goleador.

Alemania y Países Bajos consiguieron quedarse con los dos boletos disponibles para los cuartos de final de la UEFA Nations League, mientras que Grecia se quedó fuera de la pelea por el título y deberá disputar el camino correspondiente a su posición en la Liga A.