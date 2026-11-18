Noruega y Portugal se imponen en su respectivo duelo, Suecia rescata empate en la Nations League

La UEFA Nations League cerró su fase de grupos este martes 17 de noviembre con una jornada llena de emociones

La selección de Noruega protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la jornada al vencer 3-2 a Dinamarca. El conjunto danés llegó a tener una ventaja de dos goles, pero los visitantes reaccionaron para darle la vuelta al marcador y conseguir su boleto a los cuartos de final.

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Rasmus Højlund y Pierre-Emile Højbjerg adelantaron a Dinamarca, pero Erling Haaland descontó antes del descanso. Martin Ødegaard consiguió el empate al minuto 83 y, cuando parecía que todo terminaría igualado, Haaland convirtió un penalti al 90+6 para sellar la remontada noruega.

Por su parte, Portugal también terminó con una sonrisa después de imponerse 3-2 a Gales en Cardiff. Bruno Fernandes abrió el marcador, pero David Brooks y Sorba Thomas le dieron la vuelta al resultado; Pedro Neto igualó antes del descanso y Carlos Forbs consiguió el tanto definitivo al minuto 70.

Pedro Neto celebró tras su anotación | AP

Suecia empata y estos fueron todos los resultados del martes 17

Otro de los encuentros destacados fue el empate 1-1 entre Polonia y Suecia. Los suecos no pudieron llevarse la victoria en su visita, pero cerraron su participación en la fase de grupos después de haber asegurado previamente su ascenso a la Liga A.

La jornada también dejó victorias para Ucrania, Irlanda y Bosnia y Herzegovina, mientras que Hungría e Irlanda del Norte, además de Israel y Austria, terminaron repartiendo puntos. Con estos encuentros concluyó la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27.

Pierre-Emile Højbjerg y Odegaard en el juego de Nations League entre Dinamarca y Noruega | AP

Marcadores completos

Dinamarca 2-3 Noruega

Gales 2-3 Portugal

Hungría 1-1 Irlanda del Norte

Ucrania 1-0 Georgia

Israel 1-1 Austria

Irlanda 3-0 Kosovo

Bosnia y Herzegovina 2-1 Rumania

Polonia 1-1 Suecia