La selección de Noruega protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la jornada al vencer 3-2 a Dinamarca. El conjunto danés llegó a tener una ventaja de dos goles, pero los visitantes reaccionaron para darle la vuelta al marcador y conseguir su boleto a los cuartos de final.
Suiza aplastó 4-0 a Escocia y aseguró su ascenso a la Liga A de la UEFA Nations League
Rasmus Højlund y Pierre-Emile Højbjerg adelantaron a Dinamarca, pero Erling Haaland descontó antes del descanso. Martin Ødegaard consiguió el empate al minuto 83 y, cuando parecía que todo terminaría igualado, Haaland convirtió un penalti al 90+6 para sellar la remontada noruega.
Por su parte, Portugal también terminó con una sonrisa después de imponerse 3-2 a Gales en Cardiff. Bruno Fernandes abrió el marcador, pero David Brooks y Sorba Thomas le dieron la vuelta al resultado; Pedro Neto igualó antes del descanso y Carlos Forbs consiguió el tanto definitivo al minuto 70.
Suecia empata y estos fueron todos los resultados del martes 17
Otro de los encuentros destacados fue el empate 1-1 entre Polonia y Suecia. Los suecos no pudieron llevarse la victoria en su visita, pero cerraron su participación en la fase de grupos después de haber asegurado previamente su ascenso a la Liga A.
La jornada también dejó victorias para Ucrania, Irlanda y Bosnia y Herzegovina, mientras que Hungría e Irlanda del Norte, además de Israel y Austria, terminaron repartiendo puntos. Con estos encuentros concluyó la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27.
Marcadores completos
Dinamarca 2-3 Noruega
Gales 2-3 Portugal
Hungría 1-1 Irlanda del Norte
Ucrania 1-0 Georgia
Israel 1-1 Austria
Irlanda 3-0 Kosovo
Bosnia y Herzegovina 2-1 Rumania
Polonia 1-1 Suecia
La atención ahora estará puesta en los cuartos de final, cuya clasificación quedó definida con el cierre de la fase de grupos.