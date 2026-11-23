Así quedó el campeonato de goleo del Apertura 2026 con el histórico récord de Salomón Rondón

Salomón Rondón se lamenta uno de los tres goles anulados ante Toluca en el Estadio Hidalgo | MexSport

El delantero de los Tuzos conquistó su segundo título individual

Con una contundente cuota de 17 anotaciones, Salomón Rondón se coronó campeón de goleo individual del torneo Apertura 2026 de la Liga MX defendiendo la camiseta del Pachuca, liderando con amplia ventaja la clasificación de artilleros tras el cierre de la Fase Regular.

El atacante venezolano fue pieza fundamental para meter a los Tuzos en la Liguilla dentro del futbol mexicano, firmando cuatro tantos en sus últimos tres encuentros y superando por seis dianas a su más cercano perseguidor.

Este logro representa la segunda corona de goleo para Rondón en el balompié nacional, luego de compartir el galardón en el Clausura 2024 con ocho goles junto a Antuna, Cambindo y Viñas.

Salomón Rondón en celebración con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7

Además, con sus 17 conquistas logró igualar el histórico registro de Emanuel 'Tito' Villa en el Apertura 2009 con Cruz Azul, rompiendo una sequía de 17 años sin que ningún delantero superara la barrera de los 15 tantos en un torneo corto.

¿Cómo quedó la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX?

En el segundo peldaño finalizó Henry Martín del América con 11 goles, seguido muy de cerca por Juan Brunetta de Tigres con 10 anotaciones, mientras que Juninho de Pumas y Óscar Estupiñán de Juárez compartieron el cuarto puesto con 9 dianas cada uno.

Henry Martín celebrando anotación ante los Bravos de Juárez | MEXSPORT