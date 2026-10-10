Atlético de San Luis vs Santos Laguna: ¿A qué hora y dónde ver en vivo la Jornada 11 de la Liga MX?

Potosinos y Guerreros chocan en el Alfonso Lastras en un partido directo de la zona media baja

El Atlético de San Luis se mide ante Santos Laguna este domingo 11 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) sobre la cancha del Estadio Alfonso Lastras, en partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga MX. La transmisión en directo estará disponible en televisión de paga a través de ESPN 2, así como en las plataformas digitales Disney+ Premium y ViX Premium.

Ambas escuadras llegan separadas por solo un punto en la tabla general, buscando un triunfo que los meta de lleno a la pelea por puestos de fase final.

Jugadores de San Luis en celebración ante Pumas | IMAGO 7

¿Cómo llegan Atlético de San Luis y Santos Laguna al partido?

Tanto el cuadro potosino como los de la Comarca Lagunera afrontan este compromiso con la necesidad de hilar victorias para escalar posiciones en el torneo.

Atlético de San Luis suma 12 unidades tras 10 jornadas disputadas. Los potosinos vienen de conseguir un triunfo importante por 3-1 sobre Necaxa, por lo que intentarán aprovechar la localía para ligar su segunda victoria consecutiva.

Francisco Villalba y Diego González, en festejo de gol con Santos Laguna, ante Pachuca | IMAGO7

Santos Laguna se ubica en el puesto 16 con 10 puntos. El conjunto albiverde llega motivado tras derrotar 1-0 a Pachuca en su compromiso más reciente, buscando sumar de a tres como visitante para superar a los potosinos en la clasificación.

Dónde ver Atlético de San Luis vs Santos Laguna