El lanzador de los bombarderos se llevó el premio con una votación unánime

La temporada 2026 de la MLB dejó grandes momentos a lo largo de la campaña, sin embargo, al final no todos pueden ser protagonistas, es por eso que al final de cada año se reconoce a lo mejor de lo mejor, siendo Cam Schlittler la cara de la Liga Americana, esto al ganar el Cy Young de manera unánime.

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Schlittler se une a la selecta lista de Nueva York

El joven lanzador de los Yankees coronó una de sus mejores temporadas con el premio, pues desde el comienzo se volvió uno de los protagonistas de la novena del Bronx. Schlittler registró una efectividad de 1.95, dejando un récord de 14-6.

Con su maravillosa campaña. el lanzador logró imponerse sobre otros nombre importantes de la Americana con un gran renombre, caso de ello Dylan Cease, lanzador de los Toronto Blue Jays, así como lograr superar a uno de los debutantes Parker Messick, novato de los Cleveland Guardians y el sexto debutante que es nominado al Cy Young.

Cam Schlittler, pitcher de los Yankees, enfrentando a los Red Sox en los Playoffs | AP

Con este triunfo, Schlittler no solo logró consolidarse como de los mejore abrazos de la liga y uno de los más confiables para los Yankees, sino que también se unió a una corta lista de peloteros que han ganado este reconocimiento jugando para Nueva York.

El primer lanzador en conseguir este importante reconocimiento de Grandes Ligas fue Bob Turley en la temporada de 1958, posteriormente lo hizo Whitey Ford en 1961. Para la temporada de 1977 Sparky Lyle volvió a llevar el premios a la cuidada que nunca duerme y solo un año después Ron Guidry lo volvió a ganar.

Para el nuevo milenio el primer Yankee en conseguir el Cy Young fue Roger Clemens en el 2001, de ahí no volvieron a ganarlo hasta el 2023, gracias a la gran temporada de Gerrit Cole. Finalmente Cam Schlittler lo logró en el 2026.

Gerrit Cole, abridor de los Yankees | AP

¿Qué es el Cy Young?

Fundado en 1956, el premio Cy Youg es uno que se otorga al mejor lanzador de cada liga, aunque inicialmente solo había un ganador conforme pasaron los años esto cambió a partir de 1967, donde se decidió que fuera un reconocimiento para un lanzador de cada liga.

Los ganadores son elegidos a través de una votación en la cual participan los escritores de Béisbol de América (BBWAA) (dos por cada ciudad con equipo en la liga, sumando 30 votantes por circuito). El criterio para cada votante se emite antes de que comience la postemporada, evaluando estadísticas clave como la efectividad (ERA), los ponches, las entradas trabajadas, las victorias, el WHIP y el valor general (WAR) del lanzador para su equipo.