El mexicano tendrá hasta el 17 de noviembre para elegir su permanencia en los Rays o su salida a la agencia libre

El futuro de Randy Arozarena en las Grandes Ligas comienza a tomar forma. El jardinero mexicano recibió una oferta calificada de los Seattle Mariners por 23.15 millones de dólares, por lo que tendrá que tomar una decisión importante sobre su carrera: permanecer con la novena de Seattle por una temporada más o rechazar la propuesta para probar suerte en la agencia libre.

El pelotero nacido en Cuba, pero representante de México en el beisbol internacional, forma parte de un grupo de ocho jugadores que recibieron esta propuesta económica por parte de sus respectivas organizaciones. La oferta representa un contrato garantizado por un año y un monto establecido por las Grandes Ligas para este periodo de negociaciones.

Sin embargo, Arozarena no está obligado a aceptar. El mexicano tendrá hasta el próximo 17 de noviembre para responder a los Mariners, fecha límite para decidir si continúa con el equipo o explora las opciones que le presente el mercado de agentes libres.

Randy Arozarena se despide de la afición de Seattle | AP

¿Qué pasa si Randy Arozarena rechaza la oferta de Seattle?

En caso de rechazar los 23.15 millones de dólares, Randy podrá negociar con cualquier organización de las Grandes Ligas. No obstante, su salida tendría una condición importante, pues el equipo que decida contratarlo deberá entregar una selección del Draft como compensación a Seattle, de acuerdo con las reglas establecidas por MLB.

Este factor podría influir en las negociaciones del jardinero mexicano, ya que las organizaciones interesadas tendrían que valorar tanto el contrato como la compensación que implica incorporarlo a sus filas. La posición de la selección que perdería el nuevo equipo dependerá de distintos factores, entre ellos su situación respecto al impuesto de lujo y el reparto de ingresos.

Por otra parte, si acepta la propuesta, Arozarena permanecerá con los Mariners durante la temporada 2027 con un salario garantizado de 23.15 millones de dólares. De esta manera, Seattle aseguraría la continuidad de uno de sus principales elementos ofensivos sin tener que entrar a una negociación de mayor duración.

Randy Arozarena haciendo una atrapada con los Mariners | AP

¿Boston Red Sox, una opción para Randy Arozarena?

Aunque todavía no existe una decisión oficial sobre su futuro, la posibilidad de que Randy Arozarena llegue a otra organización comienza a generar expectativas. Entre los destinos que podrían aparecer en el panorama del mexicano destacan los Boston Red Sox, equipo que podría convertirse en una alternativa si el jardinero decide rechazar la oferta calificada.

Por ahora, el futuro del pelotero está en sus manos. Seattle ya puso sobre la mesa una propuesta millonaria, pero Arozarena tendrá que evaluar si le conviene asegurar su permanencia con los Mariners o apostar por un mercado en el que podría encontrar un proyecto diferente para continuar su trayectoria en las Grandes Ligas.