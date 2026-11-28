Llega una edición más de una de las celebraciones más importantes del puerto jarocho / Especial

Chayanne, Rubén Blades, Maldita Vecindad y DJ Tiësto forman parte de la programación

Veracruz comienza a preparar una de sus fiestas más esperadas del año y lo hará con una combinación de música, baile y tradición. El Carnaval de Veracruz 2027 presentó oficialmente su elenco artístico, en el que destacan figuras nacionales e internacionales que prometen convertir al puerto en un punto de encuentro para miles de visitantes durante febrero.

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, encabezó la presentación de la cartelera que acompañará las actividades carnestolendas, programadas del 2 al 10 de febrero de 2027. Durante nueve días, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos musicales, coronaciones y celebraciones que forman parte de la identidad cultural de los veracruzanos.

Entre los nombres que más llaman la atención se encuentran Chayanne, Rubén Blades y DJ Tiësto, tres exponentes de diferentes géneros musicales que compartirán protagonismo con agrupaciones como Maldita Vecindad, Sonora Santanera y Junior Klan, además de representantes de la música regional mexicana.

El Carnaval de Veracruz 2027 presentó su cartel de artistas / Especial

La programación busca ofrecer alternativas para públicos de distintas generaciones, con espectáculos infantiles, comedia, salsa, rock, pop, música tropical y electrónica, sin dejar de lado las actividades tradicionales que distinguen al Carnaval de Veracruz.

¿Qué artistas estarán en el Carnaval de Veracruz 2027?

Las celebraciones comenzarán el martes 2 de febrero con una jornada que combinará música y comedia, gracias a las presentaciones de Chuponcito y Joseph Amado. Durante los siguientes días se realizarán las tradicionales coronaciones de los integrantes de la corte real, acompañadas por algunos de los espectáculos más destacados de esta edición.

De acuerdo con la programación presentada por las autoridades municipales, así queda la cartelera del Carnaval de Veracruz 2027: Martes 2 de febrero: Chuponcito y Joseph Amado.

Miércoles 3 de febrero: coronación de los Reyes Infantiles y presentación de Lara Campos.

Jueves 4 de febrero: coronación del Rey del Carnaval y concierto de Rubén Blades.

Viernes 5 de febrero: coronación de la Reina del Carnaval y concierto de Chayanne.

Sábado 6 de febrero: VeraFlow Fest.

Domingo 7 de febrero: Maldita Vecindad y Sonora Santanera.

Martes 9 de febrero: El Mimoso y El Yaki.

Miércoles 10 de febrero: entierro de Juan Carnaval, Junior Klan y DJ Tiësto.

Chayanne será uno de los principales atractivos de las fiestas carnestolendas / Especial

¿Cuándo se presentará Chayanne en el Carnaval de Veracruz 2027?

Uno de los conciertos más esperados será el de Chayanne, quien llegará al puerto el viernes 5 de febrero como parte de las actividades correspondientes a la coronación de la Reina del Carnaval.

El cantante puertorriqueño, reconocido por éxitos como Torero, Tiempo de vals, Provócame y Dejaría todo, será uno de los principales atractivos de la celebración, gracias a una trayectoria musical que ha conquistado a distintas generaciones en México y Latinoamérica.

Un día antes, el jueves 4 de febrero, será el turno de Rubén Blades, figura emblemática de la salsa, quien acompañará la coronación del Rey del Carnaval y aportará el sabor latino a las festividades del puerto.

El Carnaval de Veracruz se celebrará del 2 al 10 de febrero de 2027 / Especial

Maldita Vecindad, Sonora Santanera y música regional mexicana encenderán la fiesta

La actividad musical continuará durante el fin de semana con el VeraFlow Fest, programado para el sábado 6 de febrero, mientras que el domingo 7 se reunirán dos agrupaciones representativas de la música mexicana: Maldita Vecindad y Sonora Santanera.

La combinación del rock y el ska con los ritmos tropicales será una de las propuestas más variadas de la cartelera, mientras que los seguidores de la música regional mexicana tendrán su propia jornada el martes 9 de febrero, cuando se presenten El Mimoso y El Yaki.

Con esta selección de artistas, el Carnaval de Veracruz apuesta por una programación que permita disfrutar de diferentes estilos musicales durante los días de celebración.

DJ Tiësto y Junior Klan cerrarán el Carnaval de Veracruz 2027

El miércoles 10 de febrero se llevará a cabo el tradicional entierro de Juan Carnaval, actividad que marca el final de las fiestas carnestolendas y que, en esta ocasión, estará acompañada por dos propuestas musicales completamente diferentes.

Por un lado, Junior Klan llevará sus ritmos tropicales a la última jornada de actividades, mientras que el reconocido DJ neerlandés Tiësto será el encargado de sumar la música electrónica a la celebración.