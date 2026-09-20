La pentatleta mexicana reportó que un hombre la atacó en el Bosque del Ocotal

Un episodio más de violencia llegó al deporte mexicano, ahora con Catherine Mayran Oliver como víctima. La pentatleta, triple medallista en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, denunció que mientras entrenaba, un hombre la atacó sin motivo aparente y forcejeó con ella.

Según la información que la deportista compartió en sus redes sociales, los hechos ocurrieron el pasado jueves 17 de septiembre alrededor de las 6:40 horas (tiempo del centro de México) en el Bosque del Ocotal, en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Priscila Espinoza y Catherine Mayran Oliver, medallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe | MEXSPORT

¿Qué le pasó a la pentatleta mexicana?

Este sábado 19, la deportista de 25 años compartió un video en el cual se le ve unos moretones en el cuello, al parecer de donde la sujetó el hombre que la agredió. De igual forma, compartió fotos de sus heridas en las piernas, mismas que sufrió al momento de liberarse y escapar.

"El jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 a. m., mientras realizaba mi entrenamiento de carrera en el Bosque del Ocotal, en la Ciudad de México, un hombre de aproximadamente 35 a 40 años me interceptó y forcejeó conmigo", escribió la pentatleta.

Señaló que reaccionó a tiempo para liberarse de él rápidamente y resguardarse, aunque sufrió algunas lesiones. "Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad".

Catherine Mayran Oliver en la prueba de pentatlón los Juegos Centroamericanos y del Caribe | MEXSPORT

Catherine destacó que le duele compartir este tipo de publicaciones, pero que quiere alertar a sus compañeros, y en general a personas que entrenan en espacios públicos. "Comparto mi experiencia para alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte, caminar o disfrutar de un espacio natural".

"Estemos atentos, cuidémonos entre nosotros y denunciemos cualquier conducta sospechosa. Es profundamente doloroso que la violencia también nos alcance en lugares que deberían ser seguros. La responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir. Te amo mi México, pero me dueles", finalizó.

Catherine Mayran Oliver en los Juegos Centroamericanos y del Caribe | MEXSPORT

Autoridades no se han posicionado