'El Último Gran Coliseo' con una bronca que se desató en zona de pits este sábado

Bristol, conocido como 'El Último Gran Coliseo', hizo honor a su reputación el sábado por la noche con un final de carrera que terminó en una pelea a puñetazos en la zona de pits entre Carson Hocevar y Ryan Blaney este sábado en NASCAR.

¿Por qué hubo pelea en la NASCAR?

El conflicto se desató en las últimas vueltas de la carrera de la NASCAR Cup Series. Blaney adelantó a Hocevar para hacerse con el segundo puesto. El piloto del Chevrolet #77 intentó un contraataque por el interior, pero el conductor del Ford #12 cerró la línea.

Hocevar, conocido por su estilo agresivo, no levantó el pie del acelerador. El contacto envió a Blaney directo contra el muro, poniendo fin a su carrera y asestando un duro golpe a sus aspiraciones al título, ya que terminó en la posición 33.

Ryan Blaney en la carrera de NASCAR en St Louis | AP

La frustración de Blaney fue evidente en el centro médico del circuito, donde soltó una grosería en plena transmisión en vivo y advirtió a la prensa que "algo iba a pasar". Además, acusó a Hocevar de ponerlo en riesgo con una maniobra imprudente.

"Sentí que no levantó, le dejé espacio de sobra. No le cerré el paso, no lo mandé contra la valla, nada. Podría haberlo hecho fácilmente. Protegí la línea de abajo y él decidió que quería ese espacio, no levantó y me sacó de la carrera", declaró Blaney.

"Probablemente no he tenido problemas con él en un año y medio, pero esto ya cansa", añadió Blaney, quien actualmente está en el sexto puesto de la clasificación de la Cup Series con 2154 puntos por delante de los 2121 de Hocevar, que está octavo.

La pelea en pits

Mientras Hocevar celebraba su tercer puesto, detrás de Joey Logano y Kyle Larson, Blaney lo esperó. Una vez que el piloto de 23 años se bajó del auto, el veterano de 30 corrió hacia él y lo cogió por el mono de competición con brusquedad.

Hocevar no se amilanó y respondió con un puñetazo en la cara que le hizo volar la gorra a Blaney, seguido de un segundo golpe que lo derribó al tropezar. El agredido trató de levantarse y continuar la pelea, pero llegaron más personas para separarlos.

Carson Hocevar por detrás de Joey Logano en la carrera de NASCAR en Bristol | AP

En medio del caos, Hocevar hizo un gesto obsceno y saludó a los aficionados, que rugían de emoción. "No intentaba chocarlo. Me pareció que yo tomé mi línea, él se fue a la izquierda y trompeó. No hablamos mucho, él dijo algo, se me vino encima y yo no me iba a dejar".

"Quiere venir a pelear. Creo que le dimos al público un espectáculo al estilo del viejo Bristol", fueron las palabras de Hocevar. "No sé qué hice mal. Conseguí el impulso para cruzarlo, pareció que él mismo trompeó y luego quiere empezar una pelea. Yo iba a terminarla, y el público parecía bastante animado, así que decidí jugar un poco para ellos".

Ryan Blaney previo a la carrera de NASCAR en Darlington a principios de septiembre | AP

La tensión no se limitó a los dos protagonistas. Videos posteriores mostraron a otros pilotos involucrados. Ryan Preece pareció gritarle algo a Hocevar, mientras que Ty Gibbs, quien casi choca con Hocevar en la vuelta de enfriamiento, fue visto lanzando una botella de agua al centro de la trifulca.