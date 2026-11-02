‘Cheto’ Leaño da giro a su carrera y se convierte en rector de una universidad en México

El exjugador y capitán de Tecos sustituirá a su padre, Antonio Leaño Reyes, al frente de la institución

El futbol mexicano tiene una nueva historia fuera de las canchas. Juan Carlos ‘Cheto’ Leaño, exfutbolista y antiguo capitán de los Tecos, fue nombrado nuevo rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), institución con la que ha mantenido una estrecha relación tanto en su trayectoria deportiva como en su desarrollo profesional.

El nombramiento fue anunciado este lunes 2 de noviembre de 2026 y representa una nueva etapa en la carrera del exdefensor, quien asumirá el cargo que ocupaba su padre, Antonio Leaño Reyes. La decisión forma parte de un proceso de renovación institucional de cara al centenario de la universidad, que se celebrará en 2035.

¿Cómo fue la carrera de Juan Carlos ‘Cheto’ Leaño en el futbol mexicano?

Antes de incursionar en la administración universitaria, Juan Carlos Leaño desarrolló toda su carrera como futbolista profesional con los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, equipo con el que debutó en 1998. El defensor central se convirtió en uno de los referentes del conjunto jalisciense y llegó a portar el gafete de capitán durante su trayectoria.

Uno de los momentos más importantes de su etapa como jugador ocurrió en el Clausura 2005, cuando los Tecos alcanzaron la Final de la Liga MX ante el América. Sin embargo, el conjunto universitario no consiguió conquistar el campeonato, luego de perder la serie frente a las Águilas por marcador global de 7-4.

'Cheto' Leaño durante su etapa como futbolista en Estudiantes Tecos | MexSport

Después de 14 años defendiendo los colores de Tecos, Leaño anunció su retiro del futbol profesional en 2012, tras el descenso del equipo. Su despedida marcó el cierre de una etapa ligada al Estadio 3 de Marzo, escenario donde disputó gran parte de su carrera y donde se consolidó como uno de los futbolistas más representativos de la institución.

¿Qué experiencia tiene ‘Cheto’ Leaño como nuevo rector de la UAG?

Tras abandonar las canchas, Juan Carlos Leaño del Castillo comenzó a desempeñar diferentes responsabilidades dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entre los cargos que ha ocupado destacan el de vicerrector administrativo, integrante del Consejo Directivo y presidente del Consejo Consultivo de Innovación, puestos desde los cuales participó en proyectos relacionados con la transformación institucional.

En cuanto a su preparación académica, el exfutbolista es licenciado en Administración de Empresas por la UAG y cuenta con un Global Executive MBA por IE Business School, en Madrid. También ha cursado programas de formación ejecutiva en instituciones como IPADE, MIT Sloan, UCLA Anderson y Singapore Management University, que complementan su trayectoria administrativa.