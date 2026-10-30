Clubes argentinos llegan a un acuerdo para un cambio drástico en el 2027

Argentina adoptará un nuevo formato de competencia

La Liga de Argentina anunció que adoptará un nuevo formato de competencia para su liga de primera división a partir del 2027.

Con el voto de la mayoría de los clubes que se reunieron el jueves, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) anunció que reemplazará el actual modelo de dos zonas y los 30 equipos se enfrentarán todos contra todos durante dos torneos al año: Apertura y Clausura.

En cada certamen, los 16 equipos que sumen más puntos hasta la fecha 15 se enfrentarán luego en duelos de eliminación directa para definir a los campeones, tal como sucede ahora. Los cruces se definirán según su posición final en la tabla, mientras que las semifinales y finales se dirimirán en estadio neutral.

Oficinas de la AFA | AFP

En tanto que el equipo que sume más puntos a lo largo del año ganará el título de liga anual.

En lo que se refiere a la clasificación a torneos internacionales, los campeones del torneo Clausura, Apertura y de la tabla anual jugarán la Copa Libertadores de 2028.

Dos equipos descenderán a la segunda división, uno por tabla anual y otro por promedios.

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El nuevo formato arrancará el 24 de enero

River Plate y Estudiantes La Plata, dos equipos enfrentados al presidente de AFA, Claudio Tapia, no apoyaron la reforma.

Un representante del conjunto millonario propuso durante el cónclave un torneo con menos equipos (20 desde los 30 actuales), pero no contó con el respaldo del resto de sus pares.

En tanto que Estudiantes no acudió a las reuniones de comité ejecutivo de AFA en desacuerdo con la conducción de Tapia.