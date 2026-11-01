¡Show de lujo! CM Punk luchará con Grayson Waller por el Campeonato de NXT la siguiente semana

CM Punk luchará con Grayson Waller por el Campeonato de NXT | wwe.com

El Chicago Made enfrentará a Grayson Waller por el título de la marca de desarrollo, mientras John Cena y Rey Fénix también estarán presentes en NXT

WWE quiere robarse los reflectores el próximo miércoles 4 de noviembre. NXT tendrá una de sus ediciones más llamativas de los últimos tiempos, con CM Punk como protagonista de una lucha por el Campeonato de la marca ante Grayson Waller, además de la aparición de John Cena y la participación del mexicano Rey Fénix en una lucha de tercias.

La función originalmente estaba programada para el martes 3 de noviembre, pero tuvo que cambiar de fecha debido a la cobertura de las elecciones intermedias en Estados Unidos que tendrá The CW. El movimiento provocará que NXT se enfrente directamente a AEW Dynamite: Blood & Guts, por lo que WWE prepara una cartelera cargada de figuras para competir por la audiencia.

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CM Punk buscará el Campeonato de NXT por primera vez

La gran sorpresa de la función será CM Punk, quien desafiará a Grayson Waller por el Campeonato de NXT. El enfrentamiento quedó confirmado después de Halloween Havoc, cuando el Chicago Made apareció mediante un mensaje para advertirle al campeón que irá por su cinturón.

Aunque Punk ha tenido acercamientos y apariciones relacionadas con la marca de desarrollo, nunca había disputado el campeonato de NXT, por lo que esta oportunidad representa un acontecimiento especial para la historia del título y de la marca.

A esto se suma la presencia de John Cena, quien también estará en la función del miércoles, en una aparición que aumenta el atractivo de una noche en la que WWE buscará mostrar el poder de sus principales figuras.

John Cena estará la próxima semana en NXT | WWE

Rey Fénix, Dragon Lee y Chad Gable tendrán una lucha de tercias

La representación mexicana también tendrá protagonismo en la cartelera, pues Rey Fénix formará equipo con Dragon Lee y Chad Gable para enfrentar a The Vanity Project, integrado por Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes.

Además, la función contará con la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic, donde Noam Dar y Romeo Moreno se medirán a Hank & Tank, con Cody Rhodes encargado de entregar el trofeo a los ganadores.