El jugador mexicano fue el autor de un par de goles y del enojo de uno de sus rivales

Lo que comenzó como una actuación destacada de Julián Quiñones en la Champions League de Asia terminó en una bronca sobre el terreno de juego. El delantero de la Selección Mexicana fue agredido por un futbolista del Al-Gharafa de Catar durante la goleada 5-0 que consiguió el Al-Qadsiah, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del torneo continental.

Todo esto se dio ya en la segunda mitad del partido, después de que el conjunto saudí marcara su quinto gol. La frustración de los jugadores locales provocó un enfrentamiento en el que Mason Holgate sujetó y empujó al atacante mexicano contra las redes de la portería, situación que desató la reacción de Quiñones y obligó a otros futbolistas a intervenir para evitar que el conflicto pasara a mayores.

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¿Cómo fue la agresión contra Julián?

La polémica se presentó alrededor del minuto 81, cuando Mohammed Al-Qahtani anotó el quinto y definitivo tanto del Al-Qadsiah. Instantes después de la anotación, Mason Holgate, defensor del Al-Gharafa, se dirigió directamente hacia Julián Quiñones, a quien sujetó con fuerza de la camiseta y empujó contra las redes de la portería, generando la sonrisa sarcástica del jugador con el dorsal 33.

El seleccionado mexicano no se quedó de brazos cruzados y reaccionó inmediatamente a la provocación. Después de reincorporarse, Quiñones encaró al defensor rival y respondió con un empujón, lo que provocó un intercambio de reclamos mientras otros jugadores se acercaban al lugar donde se estaba desarrollando el altercado.

Ante el riesgo de que la situación se saliera de control, futbolistas de ambos equipos intervinieron para separar a los involucrados. Entre ellos estuvo el guardameta del Al-Gharafa, Ahmed Kone, mientras que compañeros del Al-Qadsiah también se acercaron para respaldar al atacante mexicano y evitar que la confrontación continuara.

Finalmente, el enfrentamiento no pasó a mayores y el partido pudo continuar con normalidad. Hasta el momento no se han reportado consecuencias físicas para Quiñones ni sanciones adicionales relacionadas con el incidente, que se produjo en medio de la contundente derrota del conjunto de Catar como local.

Julián Quiñones brilló con doblete y asistencia ante Al-Gharafa

Antes de protagonizar el altercado, Julián Quiñones había sido una de las principales figuras del encuentro, al participar directamente en tres de los cinco goles de su equipo. El exjugador del América y Atlas asistió a Mohammed Abu Al-Shamat para abrir el marcador al minuto 17, mientras que posteriormente consiguió un doblete con anotaciones al 27' y al 45', encaminando la victoria del conjunto saudí desde la primera mitad.

Con esta actuación, Quiñones llegó a cuatro goles en la presente edición de la Champions League de Asia, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del Al-Qadsiah. Sin embargo, su destacada participación terminó marcada por el enfrentamiento con Holgate, que dejó una de las imágenes más polémicas del encuentro y puso al seleccionado mexicano nuevamente bajo los reflectores.