Francia, Corea del Sur, Uruguay, Ecuador, Mozambique, Qatar, Grecia y Australia fueron las selecciones que consiguieron comenzar su participación con una victoria

La Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2026 comenzó este jueves 19 de noviembre con una jornada inaugural llena de goles y resultados sorpresivos. Ocho encuentros marcaron el inicio de la Fase de Grupos del torneo organizado por la FIFA, en el que 48 selecciones buscarán conquistar el título mundial de la categoría.

Durante el primer día de actividades entraron en acción las selecciones que integran los Grupos A, B, C y D, con partidos que dejaron importantes resultados para las aspiraciones de los equipos. Francia, Corea del Sur, Uruguay, Ecuador, Mozambique, Qatar, Grecia y Australia fueron las selecciones que consiguieron comenzar su participación con una victoria.

Uno de los resultados más llamativos fue la derrota de Argentina ante Australia por marcador de 2-0. La Albiceleste no pudo imponer condiciones en su presentación y terminó sorprendida por el conjunto australiano, que consiguió sus primeros tres puntos y tomó ventaja en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Campo de la Copa del Mundo Sub 17 2026 | FIFA

Francia, Uruguay y Mozambique comienzan con victoria el Mundial Sub-17

La Selección de Francia también inició su participación con el pie derecho después de imponerse 3-1 a Haití. El conjunto europeo consiguió una ventaja importante durante el encuentro y, pese a recibir un gol en los minutos finales, logró quedarse con los tres puntos en su presentación dentro del Grupo D.

Por su parte, Uruguay protagonizó uno de los encuentros más emocionantes de la jornada al derrotar 3-2 a Arabia Saudita. La selección sudamericana consiguió una victoria importante en un grupo que también comparte con Francia y Haití, por lo que el resultado le permite comenzar con aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.

Otra de las actuaciones destacadas fue la de Mozambique, que goleó 4-0 a Dinamarca y firmó la victoria más amplia del primer día de competencia. Mientras tanto, Corea del Sur también mostró contundencia al superar 3-0 a Uganda, y Ecuador consiguió imponerse por la mínima diferencia a Nueva Caledonia.

Inauguración Copa del Mundo Sub 17 | FIFA

Qatar debuta con triunfo y Australia sorprende a Argentina

El anfitrión Qatar también consiguió comenzar el torneo con una victoria después de superar 2-0 a Panamá, mientras que Grecia derrotó 2-1 a Egipto para completar los resultados del Grupo A. Ambos equipos iniciaron con tres unidades y buscarán mantener su buen paso en los siguientes compromisos de la fase de grupos.

Con estos resultados concluyó la primera jornada de actividades del Mundial Sub-17, que continuará el viernes 20 de noviembre con nuevos encuentros. La Selección Mexicana tendrá que esperar hasta el sábado 21 para hacer su debut ante Rumania, en una edición que contará con 48 participantes y que se disputará hasta el 13 de diciembre.

Campo de la Copa del Mundo Sub 17 2026 | FIFA

Resultados de hoy, jueves 19 de noviembre, Mundial Sub-17 2026