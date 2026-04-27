¿Crisis en el Rebaño? Así fue el cierre del CL26 de Chivas

Las Chivas terminaron el Clausura 2026 con una seguidilla de empates que lo terminaron dejando en el segundo puesto de cara a la Liguilla todo esto tras un inicio de ensueño que tuvo con ocho victorias consecutivas generando la duda en su accionar para los Cuartos de Final.

El Rebaño registró una victoria en los últimos partidos disputados en la Liga MX. El último triunfo del equipo fue en la Jornada 15 venciendo con contundente 5-0 a Puebla en el Akron; empató ante Pumas en la J13, cayó ante Tigres en la J14, goleada sobre Puebla en la J15 y finalizando con par de empates sin goles ante Necaxa y Tijuana.

Chivas y Xolos no se hicieron daño en el Estadio Akron | MEXSPORT

¿Cómo fueron los últimos dos partidos?

En duelo correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026, Necaxa y Chivas empataron sin goles en el Estadio Victoria. A pesar de que Guadalajara tuvo las oportunidades más claras del juego, no tuvieron la contundencia necesaria para sacar los tres puntos de Aguascalientes.

El resultado de Chivas provocó que dejará en espera amarrar el liderato del torneo en la Jornada 17 cuando recibía a Xolos en el Estadio Akron; si empataban o perdían, tendrían que esperar a que Pumas no gane para terminar en la primera posición.

Chicote Calderón en el Necaxa vs Chivas del Clausura 2026 | MEXSPORT

Para el último juego de la Fase Regular Chivas perdió la oportunidad de quedarse con el liderato general luego de empatar sin anotaciones ante Tijuana en casa. El equipo dirigido por Gabriel Milito dejó escapar una ocasión histórica frente a su afición y no logró cerrar el campeonato como puntero, en una noche gris en la que el conjunto rojiblanco se desdibujó en el momento clave.

Aunado a la falta del triunfo, Armando González tuvo una actuación discreta. Sin generar demasiadas oportunidades claras, no logró marcar el gol que lo hubiera metido de lleno en la lucha por el título de goleo junto a Joao Pedro, despidiéndose de su afición con cuatro partidos consecutivos sin anotar.

Chivas y Xolos no se hicieron daño en el Estadio Akron | MEXSPORT

Chivas vs Tigres

Con la finalización del torneo regular Chivas y Tigres se enfrentarán nuevamente en fase final tras tres años de ausencia. El reencuentro no solo representa un nuevo duelo eliminatorio, sino la continuación de una rivalidad que se ha construido a base de series intensas, remontadas memorables y finales que marcaron época.