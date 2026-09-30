No existe un antiviral específico contra el Coxsackie, por lo que el tratamiento se concentra en aliviar los síntomas

Fiebre, irritabilidad, llagas dentro de la boca y pequeñas ampollas o erupciones en manos y pies son algunos de los síntomas más frecuentes relacionados con el virus Coxsackie, infección que afecta principalmente a niñas y niños. La Secretaría de Salud Jalisco confirmó este 29 de septiembre alrededor de seis casos en una escuela de la colonia Oblatos, en Guadalajara.

La autoridad sanitaria explicó que los menores afectados no presentan un cuadro que requiera medidas de aislamiento prolongadas como las utilizadas ante enfermedades de mayor transmisión. Hasta ahora, tampoco se tiene reporte de otra escuela con una concentración similar de casos en Jalisco.

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¿Cuáles son los síntomas del virus Coxsackie?

El Coxsackie puede provocar la llamada enfermedad mano-pie-boca, que suele manifestarse con fiebre y malestar general antes de la aparición de lesiones. Después pueden presentarse úlceras o pequeñas ampollas en la boca, además de sarpullido o lesiones en manos y pies.

La mayoría de los casos suele evolucionar sin complicaciones graves. De acuerdo con la información sanitaria disponible, las lesiones tienden a desaparecer con el paso de los días y no se han reportado fallecimientos relacionados con este grupo de contagios detectado en Guadalajara. Salud Jalisco estima que durante 2026 ha tenido conocimiento de alrededor de 120 casos de Coxsackie en todo el estado.

El lavado frecuente de manos es una de las principales medidas para prevenir contagios./ Pixabay

Así se contagia el Coxsackie y qué hacer para prevenirlo

La infección puede transmitirse mediante el contacto con saliva, moco, secreciones respiratorias, líquido de las ampollas o materia fecal de una persona infectada. Por esa razón, los espacios donde conviven varios menores pueden facilitar los contagios si no se mantienen medidas constantes de higiene.

Entre las principales recomendaciones está el lavado frecuente de manos, evitar compartir utensilios y mantener limpios juguetes y superficies de uso común. La Secretaría de Salud Jalisco también ha señalado que durante los primeros días puede considerarse el uso de cubrebocas, debido a que el virus puede encontrarse en la cavidad oral.

Salud Jalisco estima que durante 2026 se han registrado alrededor de 120 casos de Coxsackie en el estado./ RS

Cuando las lesiones se encuentran en su etapa más activa, la recomendación estatal es que el menor permanezca en casa durante uno o dos días y después pueda reincorporarse a sus actividades conforme evolucione. La dependencia no considera necesario aplicar un aislamiento prolongado como el utilizado ante enfermedades como el sarampión.

Actualmente no existe un antiviral específico contra el Coxsackie, por lo que el tratamiento se enfoca principalmente en controlar molestias como fiebre y dolor, además de mantener una buena hidratación.