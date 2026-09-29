Se debe de respetar la restricción de las 05:00 a las 22:00 horas en la CDMX y Edomex / FB: @orientadorvial

Los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma 1 o 2 no salen

Antes de salir de casa este miércoles 30 de septiembre de 2026, los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán revisar las características de su vehículo para evitar una multa o cualquier contratiempo durante sus traslados. El Programa Hoy No Circula estará vigente como ocurre habitualmente entre semana y la restricción corresponderá a determinadas placas y hologramas.

Para este miércoles, el calendario regular establece que los automóviles con engomado rojo, terminación de placa 3 o 4 y holograma 1 o 2 no podrán circular de las 05:00 a las 22:00 horas. La Secretaría del Medio Ambiente mantiene este esquema como parte de las medidas destinadas a disminuir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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En cuanto a una posible contingencia ambiental, hasta el momento no existe una activación extraordinaria confirmada para el miércoles 30 de septiembre. Sin embargo, estas medidas dependen de las condiciones de calidad del aire y pueden modificarse si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determina que existen concentraciones de contaminantes que ameriten restricciones adicionales.

El Programa Hoy No Circula estará vigente como ocurre habitualmente entre semana / FB: @orientadorvial

¿Qué autos no circulan este miércoles 30 de septiembre?

De acuerdo con el calendario del programa, los miércoles corresponde descansar a los vehículos cuyo engomado sea rojo y cuya terminación de placa sea 3 o 4. La restricción aplica principalmente a unidades que portan holograma de verificación 1 y 2.

El horario establecido es de 05:00 a 22:00 horas, por lo que durante ese periodo los automovilistas deberán evitar utilizar la unidad si entra dentro de las características restringidas.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como algunos autos eléctricos e híbridos que cumplen con las condiciones de exención establecidas en la normativa, pueden circular normalmente mientras no exista una contingencia ambiental que imponga restricciones extraordinarias.

Los vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial

¿Los autos foráneos pueden circular?

Los vehículos foráneos que no cuenten con un holograma reconocido dentro de los convenios aplicables también enfrentan restricciones adicionales. De acuerdo con la normativa, estas unidades son tratadas de manera similar a aquellas con holograma 2 y pueden tener limitaciones durante determinadas horas y días.

Por ello, quienes ingresen desde otra entidad a la Ciudad de México o al área metropolitana deben revisar tanto la terminación de sus placas como el tipo de verificación que portan antes de circular.

No se ha anunciado una contingencia ambiental para este miércoles 26 de agosto / FB: @orientadorvial

¿Habrá Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental?

Hasta ahora, no se ha anunciado una contingencia ambiental para este miércoles 30 de septiembre, por lo que se mantiene el esquema ordinario del Hoy No Circula. Esto significa que la restricción corresponde a los vehículos con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4, conforme a su holograma.

En caso de que la CAMe active una contingencia por ozono o partículas, podrían agregarse vehículos con hologramas 0 y 00, además de restricciones adicionales para hologramas 1 y 2. Las medidas extraordinarias normalmente son comunicadas oficialmente cuando las concentraciones de contaminantes superan los niveles establecidos.

Por ello, la recomendación para quienes planean conducir durante el miércoles es revisar nuevamente los avisos oficiales antes de comenzar su traslado, especialmente durante la noche previa o las primeras horas del día.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

El Programa Hoy No Circula se aplica de las 05:00 a las 22:00 horas, tanto para las restricciones semanales habituales como para buena parte de las medidas adicionales establecidas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Después de las 22:00 horas, los automóviles que hayan estado restringidos durante la jornada pueden volver a circular, siempre que no exista alguna disposición extraordinaria anunciada por las autoridades.

¿En qué municipios del Estado de México aplica?

El programa se aplica en distintos municipios metropolitanos del Estado de México, entre ellos: Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Por esta razón, los conductores que circulen entre la capital y los municipios metropolitanos deben considerar las restricciones antes de iniciar su recorrido.

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula?

Circular cuando el vehículo tiene restringido el tránsito puede derivar en una sanción económica y la posible remisión de la unidad, dependiendo de las disposiciones aplicables y de la autoridad que detecte la infracción.

Por ello, antes de encender el automóvil este miércoles 30 de septiembre conviene verificar tres elementos básicos: color del engomado, terminación de placa y holograma de verificación.