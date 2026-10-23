El duelo arrancará este viernes en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México

La recta final del Torneo Apertura 2026 se vive con máxima intensidad en la Liga MX. Este viernes 23 de octubre de 2026, los Potros de Hierro del Atlante recibirán al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Banorte y transmitido por Azteca 7, en un partido donde ambos conjuntos se juegan una de sus últimas cartas para mantener vivas las esperanzas de clasificar a los Cuartos de Final

¿Cómo llegan Atlante y San Luis a la Jornada 14?

El torneo regular está por terminar y, dado que en este certamen se eliminó el formato de Play-In (clasifican únicamente los mejores 8 de la tabla), el margen de error para los dos planteles es prácticamente inexistente.

El Atlante, bajo el mando de Miguel Herrera, llega motivado tras conseguir una valiosa victoria de visitante por 0-1 ante Juárez a mitad de semana. No obstante, marchan en la posición 15 con 14 unidades, por lo que están obligados a hacer pesar su localía para recortar distancias.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Pumas | MEXSPORT

Por su parte, el Atlético de San Luis se localiza un poco más arriba, en la doceava posición con 16 puntos. Los potosinos vienen mostrando una gran versión futbolística en sus últimos partidos, sumando un valioso empate ante Toluca y un triunfo de 2-1 en el Clásico de la 57 contra Querétaro. Un triunfo en la capital los catapultaría directamente a la pelea por los boletos de Liguilla.

Ficha técnica del partido

Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX (Jornada 14)

Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026